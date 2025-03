Uuden tutkimuksen mukaan musiikki voi tehdä rutiininomaisesta liikunnasta iloa tuottavan tavan

Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikössä tehty tutkimus osoittaa, että musiikista on liikkujille todellista hyötyä. Musiikki siirtää huomion pois fyysisestä epämukavuudesta, jolloin matalan ja keskitasoisen intensiteetin harjoittelu tuntuu helpommalta. Tutkimusten mukaan motivoiva musiikki voi vähentää rasituksen tunnetta jopa 10 %, jolloin liikkuja jaksaa tehdä aktiviteettia pidempään. Uusin tutkimus korostaa, että liikunnan aikana kuunneltu musiikki parantaa merkittävästi keskittymistä ja itsekontrollia erityisesti keskitasoisella intensiteetillä, koska musiikki vie huomiota pois väsymyksen tunteesta.

Liikkeiden rytmittäminen musiikin tahtiin voi myös auttaa tehostamaan liikuntasuoritusta. Erityisesti nopeatempoinen musiikki (120–140 iskua minuutissa) parantaa kestävyyttä sekä aerobisessa liikunnassa että voimaharjoittelussa.

Lempimusiikki saa liikkumaan intensiivisemmin

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että itse valitsemaansa musiikkia liikunnan aikana kuunnelleet liikkujat tekivät harjoitteita tavallista intensiivisemmin, ja heidän mielialansa pysyi samalla korkeana. Lisäksi he pitivät liikuntasuoritusta jälkikäteen huomattavasti miellyttävämpänä kuin ilman musiikkia liikkuneet. Tämä mielihyvään liittyvä tekijä on yhdenmukainen niiden tulosten kanssa, joissa itse määrätty kävelytahti lisää energisyyden tunnetta ja liikunnan iloa. Tämä puolestaan viittaa siihen, että musiikin yhdistäminen miellyttäviin fyysisiin aktiviteetteihin voi auttaa liikkujaa pysymään liikunnan parissa.

“Musiikki myös kohottaa mielialaa ja vähentää ahdistuneisuutta, mikä muuttaa treenin rutiinisuorituksesta nautittavaksi kokemukseksi,” sanoo tutkija Andrew Danso.

“Varsinkin itse valittu musiikki todistetusti tehostaa mielihyvän tuntemuksia harjoituksen aikana.”

Musiikin yhdistäminen matalasykkeiseen liikuntaan auttaa muodostamaan pysyviä rutiineja

Musiikki parantaa kestävyyttä, kohottaa mielialaa ja tekee liikunnasta miellyttävämpää. Ei kuitenkaan riitä, että ihmisiä vain kehotetaan liikkumaan. Jotta liikunnan lisäämiseen tähtäävä strategia olisi toimiva, sen tulee pystyä tekemään liikunnasta hauskaa ja luoda liikunnallisuutta tukevia ympäristöjä. Kun musiikki yhdistetään matalan kynnyksen liikuntaan, esimerkiksi kävelyyn – jonka on jo aiemmin todettu lisäävän energisyyttä ja liikkumisen säännöllisyyttä – musiikista tulee yksinkertainen mutta tehokas työkalu liikunnan lisäämiseen.

“Kun liikunta mielletään pikemminkin miellyttäväksi kokemukseksi kuin velvollisuudeksi, on mahdollista saada aikaan pysyviä käyttäytymismuutoksia,” Danso sanoo.

“Näin liikunnasta tulee asia, jota ihminen aidosti haluaa harrastaa.”

Lisätietoja:

Andrew Danso

Tutkijatohtori

Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö (CoE MMBB)

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Jyväskylän yliopisto

andrew.a.dansoadu@jyu.fi



Lähteet

Danso, A., Vigl, J., Koehler, F., Knittle, K., Bamford, J. S., Nijhuis, P., ... & Luck, G. (2025). Does Music Support Cognitive Control and Affective Responses During Acute Exercise? An Exploratory Systematic Review and Meta-analysis. medRxiv, 2025-01.

Danso, A., Kekäläinen, T., Koehler, F., Knittle, K., Nijhuis, P., Burunat, I., ... & Luck, G. (2024). Personalised interactive music systems for physical activity and exercise: A systematic review and exploratory meta-analysis. medRxiv, 2024-05.

Danso, A. (2025, 3. helmikuuta). How music keeps you moving and makes exercise more fun. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/music-for-the-ageing-brain/202502/why-50-of-people-quit-exercise-and-how-music-can-help