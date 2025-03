Tuplajulkkarit: Tittamari Marttinen, Myrkkyä mesenaatille & Emmi Maaranen Vedenmorsian

Tule kuulemaan kahden upean kirjailijan uutuuskirjoista, sekä jakamaan kokemuksia kirjallisuuden äärellä. Tittamari Marttisen Myrkkyä mesenaatille aloittaa uuden cozy crime -tyylisen dekkarisarjan. Emmi Maarasen mysteerinen esikoisromaani Vedenmorsian sijoittuu 1920-luvun Helsinkiin. Tilaisuus järjestetään tiistaina 8.4. klo 16.30 alkaen kaupunkikirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4, Hki).

Tittamari Marttisen Myrkkyä mesenaatille aloittaa Helsingin Munkkiniemeen sijoittuvan dekkarisarjan. Kulttuurikerma on kokoontunut taiteilijaravintola Viikunapuuhun. Mesenaatti Meri Mertavuo lyyhistyy ravintolan parkettilattialle kesken puheensa, jonka aikana hänen oli määrä julkistaa uudet suojattinsa. Kun toinenkin juhlavieras alkaa voida huonosti, huomaa ravintoloitsija Martina Railo olevansa keskellä skandaalia. Myrkkyä mesenaatille on pitkän uran kirjailijana tehneen Marttisen ensimmäinen jännitysromaani, ja se ilmestyi 25.3.2025.

Emmi Maarasen esikoisromaani Vedenmorsian on 1920-luvun Helsinkiin sijoittuva historiallinen romaani. Elsa muuttaa pääkaupunkiin paremman elämän toivossa. Hän pääsee palvelijattareksi suureen taloon ja tutustuu toiseen kotiapulaiseen Aadaan. Taloon muuttaa myös omistajan serkku, merillä seilannut kiehtova Valter. Kaikella on seurauksensa, josta ei ole paluuta. Emmi Maaranen (s. 1985) on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka on opiskellut luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Romaani ilmestyi 27.3.2025.