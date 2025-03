Pastis - pieni pala Pariisia palkittiin yhtenä Suomen kauneimmista kirjoista

Uudelleen avatulle Pastikselle kansainvälinen viinitunnustus 27.9.2023 09:31:32 EEST | Tiedote

Wine Spectatorin kahden viinilasin tunnustus on Suomessa vain Murulla ja Pastiksella. Arvostettu yhdysvaltalainen Wine Spectator - viinilehti palkitsi ravintola Pastiksen kahden viinilasin Best of Award of Excellence - tunnustuksella jo toisena peräkkäisenä vuonna.