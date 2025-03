Työryhmän esitys pienriitamenettelystä pannukakku – häätöjen kustannukset kaatuisivat jatkossa muiden vuokralaisten niskaan

”Esitys on valtava pettymys. Olemme vuosikausia ajaneet häätömenettelyn nopeuttamista ja käsityksemme mukaan tämä oli myös hallitusohjelmakirjauksen ydintavoite. Nyt tehty esitys ei nopeuta häätöjä lainkaan”, toteaa Suomen Vuokranantajat ry:n lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah.

Työryhmän mietinnön mukaan nykyisin istunnossa asti käsitelty häätöasia kestää keskimäärin 9,2 kuukautta. Mietinnössä on katsottu, ettei tuomioistuimia ole perusteltua velvoittaa käsittelemään häätöasioita nopeammin. Perusteluiden mukaan olisi epäjohdonmukaista nopeuttaa häätöasioita, sillä rikosasioissakaan ei ole yleistä kiireellisyyssäännöstä.

”Olen pöyristynyt siitä, että työryhmän esityksessä on käytännössä tultu siihen johtopäätökseen, ettei häätöjä tarvitse nopeuttaa. Vertaus rikosasioihin on myös hyvin erikoinen. Rikosasioissa käsitellään aina menneitä tapahtumia, jotka eivät käsittelyn aikana enää muuksi muutu. Häätöoikeudenkäynneissä häiriöt ja haitat jatkuvat koko ajan. Tämä perustavanlaatuinen ero on jäänyt täysin huomioimatta”, Ahsanullah jatkaa.

Suurin ongelma liittyy oikeudenkäyntikuluihin

Esityksen perusteella vuokranantaja voisi jatkossa saada häätöoikeudenkäynneissä tuomioistuinmaksujen lisäksi vain enintään 600 euron korvauksen käyttämänsä juristin kuluista. Vuokranantajille aiheutuvat juristikustannukset jäisivät siten vuokranantajien itsensä kannettavaksi lähes täysimääräisesti, sillä ne ovat useita tuhansia euroja vakavissa häätötilanteissa.

”Vaikuttaa siltä, ettei ministeriössä ole lainkaan ymmärretty esityksen vaikutuksia asuntomarkkinoihin. Esitys johtaisi suoraan siihen, että asianmukaisesti toimineet vuokralaiset maksaisivat jatkossa muiden häätöoikeudenkäyntien kustannukset vuokrissaan. Tämä näkyisi välittömästi omakustannusperiaatteella toimivissa vuokrataloyhtiöissä ja viiveellä kaikkialla vuokramarkkinoilla”, Ahsanullah ihmettelee.

Työryhmän esityksellä ei tule edetä

Suomen Vuokranantajat katsoo, että hanke on palautettava lausuntokierroksen jälkeen uudelleen valmisteltavaksi tai vaihtoehtoisesti asiasta tulee tehdä uusi tarkemmin ohjaava hallitusohjelmakirjaus seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

”Asia tulisi valmistella kokonaan uudestaan siten, että pääpaino on häätöoikeudenkäynnin nopeuttamisessa. Useissa Euroopan maissa on omia säännöksiä häätöjen nopeuttamiseksi, joista voitaisiin ottaa mallia. Nyt keskeisin muutos olisi se, että vuokrat maksamatta jättäneen häirikkövuokralaisen ei tarvitsisi edes maksaa oman häätöoikeudenkäyntinsä kustannuksia. Tämä olisi käsittämättömän epäoikeudenmukaista”, Ahsanullah päättää.