S&S:n kesän ja syksyn kirjat 2025

Kaunokirjallisuuden kirkkaat helmet

Marisha Rasi-Koskisen Kesuura on tulevaisuuteen sijoittuva, filosofisesti sävyttynyt romaani, jossa tarkastellaan tietoisuuden ja ihmisyyden rajoja. Susanna Hastin intensiivinen Toivottomuus käsittelee perheinstituutiota ja äidin ja tyttären rooleja dystooppisessa nykyajassa.

Peter Sandströmin Glory Days on absurdiin kurkottava romaani miehestä, jonka elämä on naisten käsissä, ja Karin Erlandssonin Kaikkein kirkkain lähde kysyy, mitä tapahtuu, kun luonnon parantava voima joutuu ristiriitaan omistushalun kanssa.

Piia Leinon trillerimäinen Hämärän laulu vie lukijan kauas Marsiin, mutta tarinan ydin löytyy ihmisen sisimmästä. Karin Collinsin Tuo aika mieleen palaa päättää kiitetyn Hanko-trilogian ja kuvaa elämän uudelleen rakentamista sodan jälkeen. KAJ-yhtyeestä tunnetun Axel Åhmanin Rääppöö on hulvaton novellikokoelma aikuiseksi kasvamisesta ja miehuuden odotuksista.

Romantiikkaa ja rikosmysteerejä

Anu Vähäahon Meri välissämme jatkaa romanttista Oulujoen helmet -sarjaa. Tarinan keskiössä on toisistaan lapsuudessa erotetut sisarukset, ja Oulun lisäksi tällä kertaa liikutaan myös 1800-luvun lopun New Yorkissa. Lisäksi joulun alla on luvassa Vähäahon äänikirja Mäntykallion joulun henki. Suomenruotsalaisen Michaela von Kügelgenin Villa Hildan kesä aloittaa Tukholman saaristoon sijoittuvan hyvän mielen sarjan, jonka käännösoikeudet on myyty jo muun muassa Saksaan. Jaana Tapion esikoisromaani Näin on hyvä puolestaan on lämmin kertomus maallemuutosta ja vanhan puutalon kunnostamisesta.

Janne ja Johnny Ramstedtin toisessa Hanna Becker -dekkarissa Viides käsky palataan Helsinkiin selvittämään hämmentäviä rituaalimurhia. Cilla ja Rolf Börjlindin Varjo lankeaa vie Olivia Rönningin ja Tom Stiltonin keskelle syrjäkylän murhamysteeriä, jossa muinaiset rituaalit ja nykyajan pelot sekoittuvat. Sara Strömbergin Vyöry on Åreen sijoittuva dekkari, jossa tuhoisa maanvyöry avaa paikkakuntalaisten vanhoja haavoja ja paljastaa vaiettuja salaisuuksia.

Kiehtovia elämäkertoja ja yhteiskunnallisia aiheita

Sanna Kajander-Ruuthin Jarmo Koski – Salattu elämäni avaa tunnetun näyttelijän ja satojen roolien miehen uran ja elämän käännekohtia. Marcus Lindqvistin Taistelu Ukrainasta tarjoaa tiiviin ja selkeän katsauksen sodan käännekohtiin sekä ihmisten kokemuksiin taistelujen keskellä. Linus Nymanin Hyvät hakkerit kertoo tietotekniikan pioneerien tarinan Ada Lovelacesta Linus Torvaldsiin ja pohtii, millaiseksi maailma on muuttunut heidän työnsä seurauksena.

Katri Viitaniemen Kirkas ja hiljainen on intiimi ja herkkä elämäkerta runoilija Helvi Juvosesta, jonka modernistinen tuotanto ja henkilökohtainen elämä punoutuvat toisiinsa. Janne Palkiston Bernhard Crusell valottaa suomalaisen säveltäjän vaiherikasta elämää ja uraa, joka vei köyhän perheen lapsen Uudestakaupungista eurooppalaisille konserttilavoille.

Lasten- ja nuortenkirjoissa ystävyyttä, taikaa ja tärkeitä kysymyksiä

Eva Frantzin Kilpikonnasaari on palkitun kirjailijan uusi historiallinen jännitysromaani lapsille. Katherine Rundellin Mahdottomia olentoja aloittaa fantasiaseikkailusarjan, jossa lapset yrittävät pelastaa viimeisen paikan maailmassa, jossa on vielä taikaa. Miila Westinin Sammuva valo päättää itämerensuomalaista kansanperinnettä tutuksi tekevän Myyttiset-sarjakuvaromaanisarjan.

Jamie Smartin Pupu vs. Apina – Maaninen mäyrä jatkaa hulvatonta ja vauhdikasta metsäseikkailua, kun vanhat viholliset joutuvat yhdistämään voimansa. Harri Veistisen Revontuliefekti ja viimeiset portinvartijat on mukaansatempaava ja hauska lastenromaani ulottuvuuksien välillä tasapainoilevista ystävyksistä.

Ulla Donnerin Pysäyttäkää voro! on riemukas kuvakirja koirista, takaa-ajosta ja pallosta, kun taas Ilja Karsikkaan Kahden kodin lauluja kertoo vanhempien erosta lempeästi ja lohdullisesti. Maija Hurmeen Mistä kaikki päivät tulevat? on filosofinen kuvakirja täynnä tärkeitä kysymyksiä lapsen näkökulmasta käsiteltynä. Karoliina Pertamon lorukirjassa Kettu etsii tutustutaan Suomen luonnon eläimiin ja kasveihin.

Voit ladata luettelon PDF:n alta tai selata sitä täällä.