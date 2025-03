Seitsemän poikkeuksellista yöpymiselämystä Virossa

Luksussafaritunnelmaa villissä luonnossa

Raplamaalla, vajaan tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta etelään, sijaitse Maidlan ainutlaatuinen kosteikko. Sen keskellä seisoo kolme luonnonkaunista, rämemaisemaan täydellisesti istuvaa mökkiä. Eri arkkitehtien suunnittelemat 22–55-neliöiset villat on sijoiteltu niin, että terassien poreammetta tai paljua sekä nuotiopaikkaa käyttäessä voi tuntea olevansa täysin omassa rauhassa luonnon keskellä. Päärakennuksessa matkailijoita palvelee Michelin Green Star -palkittu ravintola SOO, jonka keittiöstä vastaa suomalainen keittiömestari Karoliina Jaakkola. Hänen loihtimansa illallinen tarjoillaan niin halutessa myös villaan. Baltian erikoisimpiin kuuluva luontomajoituskohde sopii erityisesti patikoinnista, kanotoinnista tai vaan luksuspuitteissa luonnon helmassa rentoutumisesta kiinnostuneille.

Maidla Nature Resort, Maidla mõis, Rapla

Hinnat alkaen 295–555 €/yö mökki

Puumaja kuin lapsuuden unelmissa

Vain puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta, keskellä Samblikun metsää, voi täyttää lapsuuden unelman puumajaseikkailusta. Tie yläilmoihin kulkee portaita ja 200 metriä pitkää, mutkittelevaa riippusiltaa pitkin. Oman puumajan suuret panoraamaikkunat ja majaa kiertävä terassi ovat täydellinen paikka ihailla ympäröivän metsän elämää. Jokaisessa majassa on oma kylpyhuone ja keittiönurkkaus sekä terassi grilleineen. Alueelta voi varata omaan käyttöönsä myös saunan – yläilmoista tietenkin.

Sambliku, Kopplemaa küla, Saue

Hinnat alkaen 200–230 €/yö kahden hengen mökki

Puumajoitusta tarjoavat myös Hekso Matsalun kansallispuistossa Pärnun maakunnassa sekä Üügumetsa Saarenmaalla.

Glamping vie telttailun uusiin sfääreihin

Yöpyjän ylle viritelty pieni kangaskupoli ja ylellisesti kalustettu glamping-teltta ovat yhtä kaukana toisistaan kuin eräkämppä ja luksushotelli. Esimerkiksi Saarenmaalla, meren rannalla sijaitsevan Mia Glampingin teltoissa on ruhtinaallisesti tilaa neljälle hengelle, king size -joustinsänky, kattokruunu ja lattialämmitys. Orissaaren kylän yleisenä saunana toiminut kiinteistö on remontoitu tyylikkääksi saunaosastoksi, josta löytyy myös vaikuttavalla taidekokoelmalla sisustettu, yhteinen olohuone sekä keittiö, jossa voi valmistaa omia ruokia. Mia Glampingin intialainen ravintola tarjoaa paikallisista, tuoreista raaka-aineista valmistetut, Viron parhaiksi kehutut curryt, jotka voi tilata myös oman teltan terassilla nautittavaksi.

Mia Glamping, Ranna pst 23, Orissaare alevik, Saaremaa vald

Hinnat alkaen 99 euroa yö kahden hengen teltassa

Glamping-elämyksiä tarjoaa myös Fishing Village glamping Pärnussa

Luonnollista kauneutta ja hyvää oloa

Virolaisesta saunaperinteestä ja luonnosta ammentava HOIA spa Saarenmaalla kutsuu hemmoteltavaksi ja irrottautumaan hektisestä arjesta. Maailmantähtienkin suosioon nousseet päreistä valmistetut virolaiset Iglucraft-mökit tarjoavat omaa rauhaa ja tilaa latautua sekä ihailla ympäröivää luontoa. Kylpylä tarjoaa saunoja ja paljuja sekä HOIAn omilla luonnonkosmetiikkatuotteilla tehtäviä, hyvinvointia tukevia hoitoja. Kylpemisen lisäksi akkuja voi ladata kävely- ja maastopyöräilyreiteillä sekä linturetkillä.

HOIA Nature Spa, Paradiisi, Rannaküla, Saaremaa

Spa-paketti sisältäen majoituksen, saunan ja spa-hoidon 369 €/yö kahdelle

Katoa ympäröivään luontoon

Peililasiseinäiset, modernit virolaiset ÖÖD-mökit suorastaan katoavat ympäristöönsä. Lämpimästä ja mukavasti kalustetusta mökistä onkin mukava tarkkailla ympäröivää luontoa eläimineen. ÖÖD-mökistä löytyy mukavuudet myös pidempään vierailuun: oma WC ja suihku sekä keittiönurkkaus. ÖÖD-mökissä voi yöpyä esimerkiksi Ihasalun lahdella, Viron länsirannikon kauniissa mäntymetsässä, missä lasiseinän läpi voi ihailla Laherannan ihmeellisiä hiekkarantoja ja upeita auringonlaskuja. Luontoon voi tutustua lähemmin lukuisilla vaellus- ja maastopyöräilyreiteillä.

ÖÖD Hotels Laheranna Laheranna tee 7/7, Ihasalu küla

Hinnat alkaen 198 euroa yö kahden hengen mökissä

ÖÖD glamping-mökkejä löytyy myös Pilgusen kartanolta Saarenmaalta ja Rannamõisasta vain lyhyen ajomatkan päästä Tallinnasta.

Kuin hobittien kolossa

Vehreän ruohokaton alla on ylellisesti sisustettu kotikolo, johon tulvii valoa ja vihreyttä koko seinän kokoisista ikkunoista. 44-neliöisen mökin kumpuileva muoto muistuttaa vanhan ajan maakellaria, ja sen sisältä löytyykin kookas viinikellari, joka on myös yöpyjien käytössä. Silman metsästyslinnan mailla, Haapsalussa sijaitsevan retriitin asukkaille on tarjolla paljon erilaisia luontoaktiviteetteja.

Silma Retreat, Hiidmetsa, Herjava küla

Hinnat alkaen 250 € yö neljän hengen mökissä

Kelluvat kämpät

Raplamaalla, puolivälissä Tallinnaa ja Pärnua, sijaitsee Vigalan joelle rakennettu lauttakylä. Majoitusvaihtoehtoina on paitsi viiden hengen kelluvia mökkejä, myös oikeita kelluvia taloja. Suuremmassa näistä on majoituskapasiteettia jopa 30 hengelle ja pienemmässäkin kahdelle kymmenelle. Lisäksi Parvematkad-lomakylästä löytyy kelluva kokouskeskus sekä kaikkea muuta pinnalla pysyvää: grillikatos, saunat ja paljut sekä myös kelluva seremoniakatos vaikka kesähääparin vihkimiseen tai joenpäällisen viulukonserton esittämiseen. Vieraat pääsevät liikkumaan joella polkuveneillä, kanooteilla tai vaikkapa sauna- ja paljulautalla.

Hinnat alkaen 350 euroa viiden hengen lauttamökissä.

Parvematkad, Ummaru küla, Raplamaa 78403