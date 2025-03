”Elinkeinoelämän luottamus vahvistui maaliskuussa. Rakentamista lukuun ottamatta luottamusindikaattoreiden suunta oli parempaan”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.

Teollisuuden luottamusta mittaava indikaattori nousi maaliskuussa saldolukuun -5. Helmikuun lukema oli -6. Luottamusindikaattori on edelleen hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on 0.

Rakentamisen luottamusindikaattori laski maaliskuussa lukemaan -35. Edelliskuun saldoluku oli -30. Luottamusindikaattori on huomattavasti alle pitkän aikavälin keskiarvon (-8).

Palveluiden luottamus jatkoi loivaa kohenemista maaliskuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +4, kun edelliskuun lukema oli +3. Luottamus on heikompaa kuin pitkän aikavälin keskiarvo, joka on +11.

Vähittäiskaupassa luottamus vahvistui hieman maaliskuussa. Luottamusindikaattorin uusin lukema on -2, kun helmikuun saldoluku oli -4. Indikaattori on tällä hetkellä pitkän aikavälin keskitasolla (-2).

”EK:n maaliskuun suhdannetiedustelun perusteella suomalaisyritysten tilanne on vahvistumassa asteittain. Odotukset myönteisestä suhdannekehityksestä voimistuvat, ja nyt myös suhdannetilanne on alkanut vähitellen kohentua. Suomalaisyritysten arviot ovat silti EU-keskiarvoa vaisummat, ja erityisen huolestuttava on rakennusyritystemme heikko tilanne”, Urrila jatkaa.

