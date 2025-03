Auringonpaistetta maaliskuun feelgood-tarinoista

Lucy Diamond: Lomasaari lohtua kaipaaville

Ilmestyy 10.4.2025. Otava

Rakastetun kirjailijan sykähdyttävä kertomus ystävyydestä ja rakkaudesta tarjoaa täydellisen pakomatkan unelmien Kreikkaan.

Luksushotelliin Kefalonian saarelle saapuu lomailijoita, jotka kaipaavat lepoa ja irtiottoa. Joillakin heistä on mukanaan kovin paljon painolastia skandaalinkäryistä haikeisiin muistoihin.

Kutkuttavan kiehtova romaani hellii lukijaa kuvaamalla uusia alkuja, tosirakkautta ja sitä, kuinka epätodennäköinen ystävystyminen voi palauttaa elämään värit.

Brittiläinen menestyskirjailija Lucy Diamond tunnetaan kesälukemisen kuningattarena. Tässä romaanissa juonenkuljetus ja henkilöhahmojen kiinnostavuus ovat huipussaan: salaisuudet paljastuvat koukuttavan hitaasti. Lucy Diamond on työskennellyt kustannusalalla ja matkustellut paljon.

Karen Swan: Kadotettu rakkaus

Ilmestyy 27.3. Otava

Hurmaava 1930-luvun alkuun sijoittuva romaani jatkaa Karen Swanin Kesytön saari -sarjan tunteikasta tarinaa yhä koukuttavammin juonenkääntein.

Karunkauniin skotlantilaisen St. Kildan saaren ystävyksistä juuri Flora MacQueenin tulevaisuus on näyttänyt selkeältä ja valoisalta. Rakkaus varakkaaseen liikemieheen ja tutkimusmatkailijaan James Callaghaniin on varmalla pohjalla. Sitten äkillinen tragedia pakottaa Floran etsimään uutta suuntaa elämälleen.

Tapahtumien tiivistyessä ystävyys osoittaa jälleen arvonsa.

Karen Swan on menestynyt brittikirjailija, jonka teoksia leimaavat ainutlaatuiset miljööt ja taidokas tarinankerronta. Hän asuu perheineen Sussexin maaseudulla.

Rachael Lucas: Kevät Applemoressa

Ilmestyy 28.3. Karisto

Pienen skotlantilaiskylän kevät hehkuu suloista romantiikkaa ja huumoria.

Beth Fraserin elämä on eron jälkeen raiteillaan: hänen kukkatarhansa menestyy ja arki pienten kaksosten kanssa pyörii mukavasti. Hän ei kaipaa miestä sotkemaan kuvioitaan. Ja juuri tällaista on luvassa, kun Jack MacDonald muuttaa Applemoreen perustaakseen keskuksen erityisnuorille – Bethin kukkatarhan naapuriin.

Lukijat ympäri maailman lumonnut lämminhenkinen Applemore-sarja sijoittuu Skotlannin ylämaalle. Se kertoo Fraserin sisaruskatraasta ja siitä, kuinka kukin heistä löytää rakkauden. Idyllisen kylän vuodenkierrosta kertovat kirjat voi lukea myös itsenäisinä teoksina.

Hannah Grace: Wildfire – Kipinöitä ilmassa

Ilmestyy 27.3. Otava

TikTok-hitti Icebreakerin kirjoittajan kuuma uutuus koukuttaa, ihastuttaa ja punastuttaa! Wildfire – Kipinöitä ilmassa on valtavan kansainvälisen suosion saavuttaneen Maple Hills -sarjan itsenäinen toinen osa.

Russ ja Aurora kohtaavat lukukauden päättyessä kotibileissä. Yllätyksekseen he kohtaavat uudelleen samassa työpaikassa: kesäleirin ohjaajina. Russ ja Aurora yrittävät unohtaa aiemmin tapahtuneen ja keskittyä olemaan työkavereita – eihän ohjaajilla edes saa olla keskenään sutinaa. Mutta mitä käy, kun leirinuotion lisäksi heidän sisällään roihuaa?

Kirja ei sovi alaikäisille.

Hannah Grace on nykyaikaista romantiikkaa salanimellä kirjoittava englantilainen kirjailija. Hänen alkujaan omakustanteena julkaisemansa Icebreaker on ollut suuri kansainvälinen läpimurto. Se on myynyt jo yli miljoona kappaletta ja noussut New York Times bestseller-listan ykköseksi ja Tiktok-sensaatioksi.