Pasilaan nousee neljä uutta tornitaloa – kaupunginvaltuusto hyväksyi Keski-Pasilan tornialueen kaavamuutoksen

Keski-Pasilan tornialueen länsiosan kaavamuutos koskee aluetta Pasilansillan eteläpuolella, Pasilankadun ja Veturitien välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa neljän keskenään erilaisen tornitalon rakentamisen korttelialueelle. Rakennusten väliin sijoittuu julkinen aukiotila sekä yleisen jalankulun yhteydet.

Alue on osa laajempaa Pasilansillan eteläpuolen tornitaloista koostuvaa, tiivistä ja urbaania asuin- ja työpaikka-aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa asukasmäärän kasvun noin 1 100 asukkaalla. Uusia työpaikkoja syntyy arviolta 2 200.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pasila vahvistuu ja tiivistyy Helsingin keskustamaisena alueena, ja alueelle syntyy lisää asuntoja ja toimitilaa. Tornit täydentävät jo kaavoitetun tornialueen mukaista korkean rakentamisen vyöhykettä ja luovat uuden tornirakennusten siluetin maisemaan. Kaavaratkaisu tuo myös vehreyttä ja uusia jalankulun reittejä alueelle.

Valtuusto hyväksyi Herttoniemen metroaseman peruskorjauksen mahdollistavan kaavamuutoksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa nykyisen metroaseman ja joukkoliikenneterminaalin peruskorjaamisen ja laajentamisen sekä niiden yhteyteen suunniteltavien asuin- ja toimitilojen rakentamisen.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan metroaseman ja joukkoliikenneterminaalin ajanmukaistaminen ja laajennus sekä siihen liittyvä liikenne. Alueelle on osoitettu uutta asuntorakentamista ja palveluita sekä julkista ulkotilaa. Asukasmäärän lisäys on noin 450.

Länsi-Pakilan pientaloalueelle täydennysrakentamisen mahdollistava kaavamuutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Länsi-Pakilan pientaloalueen asemakaavan muutoksen. Muutos koskee 27 tonttia, joilla on nykyisin erillispientaloja, rivitaloja sekä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien tehostamisen asuinrakennuksilla.

Tonttien tehostaminen on mahdollista olemassa olevia rakennuksia laajentamalla tai kerroksia lisäämällä. Tonteille on mahdollisuus tutkia uusia rakennuksia nykyisten rakennusten viereen tai purkavan saneerauksen keinoin. Asukasmäärän lisäys on laskennallisesti noin 120 henkeä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitetta kulttuurikentän työpaikkojen ja kulttuurielämysten turvaamisesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi