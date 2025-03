Vihreät esittää rakennetun ympäristön viherryttämistä

Helsinkiläisnuorilla pitää olla mahdollisuus opintoihin Helsingissä: lisää opiskelupaikkoja korkeakouluihin 12.3.2025 20:53:06 EET | Tiedote

Korkeakoulujen yhteishaku on alkanut ja odotettavissa on, että pääkaupunkiseudulla on jälleen merkittävästi nuoria, jotka eivät rajallisten opiskelumahdollisuuksien vuoksi pääse opiskelemaan. Helsingin Vihreät peräänkuuluttaa lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja Helsinkiin ja Uudellemaalle.