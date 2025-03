Rakennusneuvos Esa Eloranta Louhintahiekan hallituksen puheenjohtajaksi

Rakennusneuvos Esa Elorannalla on pitkä kokemus rakennusalalta ja liiketoiminnan kehittämisestä kasvujohteisesti. Ensimmäisen rakennusalan yrityksensä Kouvolan AKV-rakennus Oy:n Eloranta perusti vuonna 1992, joka siirtyi yrityskaupan myötä vuonna 1996 osaksi Lemminkäisen tytäryhtiö Oka Oy:tä. Oka Oy kasvoi nopeasti merkittäväksi valtakunnalliseksi rakentajaksi ja se oli 2000-luvulla yksi Lemminkäisen vahvimpia tytäryhtiöitä. Vuonna 2009 hän perusti yhdessä neljän muun yhtiökumppanin kanssa rakennusliike Jatke Oy:n, jonka toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajan hän toimi vuoteen 2021 asti. Eloranta toimii edelleen aktiivisesti rakennusalalla joidenkin projektien sekä hallitustyöskentelyn kautta.

– Olemme erittäin iloisia ja otettuja siitä, että Esa liittyy yhtiömme hallitukseen. Hänellä on pitkä kokemus rakennusliikkeen tuloksellisesta johtamisesta ja kasvun luomisesta, mikä on tärkeää tietotaitoa meille Louhintahiekalla. Heti ensi tapaamisesta lähtien Esasta jäi kuva, että hänen kanssaan on helppo keskustella ja jakaa ajatuksia Louhintahiekan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ajattelemme samalla tavalla yhtiön talousjohtamisesta ja kehittämisestä sitoutuneen henkilöstön tuella, ja keskusteluissamme välittyi välitön ja hyvä fiilis, sanoo Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen.

– Yhteisen tutun ehdotuksesta tapasin Louhintahiekan nykyisen johdon, Aapo Lahtisen, Mikko Materon ja Juhana Vuojalan, ja he tekivät minuun syvän vaikutuksen. He ovat nuoria, älykkäitä ja erittäin ahkeria yrittäjiä. Louhintahiekalla on vahva strategia ja tavoite, jota kohti he luotsaavat yhtiötä määrätietoisesti. Vakuutuin heidän tavastansa johtaa yhtiötä talouden ja numeroiden kautta sekä siitä, miten he lähestyvät omaa henkilöstöä varmistaen henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation. Aidot ja läheiset henkilösuhteet niin asiakkaisiin kuin osaavaan henkilöstöön olivat myös minun aiemmin johtamissa yrityksissä kannattavan liiketoiminnan peruspilareita. Näen heissä paljon itseäni nuorena yrittäjänä ja se vahvisti haluani olla osaltani mukana tukemassa Louhintahiekan menestystarinaa, sanoo Esa Eloranta.

– Louhintahiekka on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on kunniahimoinen kasvustrategia sekä johto, jolla on halu tehdä asiat oikein. Tuon Louhintahiekalle kokemusta yrittämisestä ja liiketoiminnan hallitusta kasvusta sekä toiminnan kehittämisestä kaupallisempaan suuntaan. Yrityksen kehitystä ja kasvua on tärkeää osata arvioida myös yrityksen ulkopuolelta ja tässä hyvä hallitustyöskentely astuu kuvioihin. Odotan innolla, että pääsen kehittämään Louhintahiekan hallitustyöskentelyä yhdessä Aapon, Mikon ja Juhanan kanssa, Eloranta lisää.

Louhintahiekka on 50-vuotiaan historiansa aikana kasvanut yhdestä kaivinkoneesta yhdeksi Suomen johtavista infrarakentajista. Nykymuotoinen Louhintahiekka muodostui joulukuussa 2023 yhtiön entisen omistajan myydessä sen yhtiön toimivalle johdolle. Yhtiö tarjoaa laajat infra- ja betonirakentamisen palvelut sekä kiertotalouden ratkaisut ja sen erityisosaamista ovat monimutkaiset ja teknisesti vaativat rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee 80 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 85 miljoonaa euroa. Yritys toimii valtakunnallisesti ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.