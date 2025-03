Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 26.3.2025

Lukuvuoden 2025–2026 oppilaspaikat vuosiluokilla 7–9

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lukuvuoden 2025–2026 seitsemännen vuosiluokan lähikouluihin osoitettavien oppilaiden koulukohtaiset enimmäismäärät.

Lautakunta päätti perustaa 12 yläkouluun yhteensä 14 ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavan opetuksen luokkaa (RVAL) vuosiluokkien 7–9 oppilaille lukuvuodeksi 2025–2026. Luokat ovat yhdysluokkia eli niillä opiskelee eri vuosiluokkien oppilaita.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että ryhmämuotoista joustavaa perusopetusta (JOPO) järjestetään lukuvuonna 2025–2026 Karakallion koulussa. Opetusryhmä on kaupunkitasoisesti muodostettu ja palvelee Espoon alueella asuvia oppilaita. Opetusryhmässä opiskelee yhdeksännen vuosiluokan oppilaita.

Lautakunta muistutti, että vaikka Kilonpuiston oppilaspaikoista on päätetty, odottaa lautakunta yhä pysyvää ratkaisua Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen järjestämiseksi. Selvitys on tuotava lautakunnalle lukuvuoden 2024–2025 aikana.

Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan sekä Olarin koulun tarveselvitykset

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Saarnilaakson koulu ja nuorisotila -hankkeen sekä Olarin koulun tarveselvitykset.

Saarnilaakson koulun paikalle suunnitellaan yläkoulurakennuksen peruskorjausta ja laajennusta tai uudisrakennusta. Hankkeen mukainen yläkoulurakennus tarjoaa jatkossa opetustilat 27 opetusryhmälle ja 6 pienryhmälle sekä uuden nuorisotilan Kasvun ja oppimisen palveluverkkoperiaatteiden mukaisesti. Saarnilaakson hanke on erittäin kiireinen, sillä Espoon keskuksen alueella olevat yläkoulut toimivat nyt kapasiteettinsa ylärajoilla. Espoon keskuksen nopeasti kasvavalla alueella on myös lisääntyvä tarve nuorisopalveluiden tarjoamille tiloille, palveluille ja harrastusmahdollisuuksille. Hankkeelle on Valtuuston 4.12.2024 hyväksymässä investointiohjelmassa varattu 39 M€ vuosille 2025–2029.

Olarin yhtenäisen peruskoulun Olarinniityn kiinteistöön suunnitellaan peruskorjausta ja laajennusta tai uudisrakennusta. Hankkeen mukainen rakennus tarjoaa jatkossa opetustilat 36 perusopetusryhmälle ja 10 pienryhmälle. Koulurakennuksen on tarkoitus aluksi toimia 4.–9. luokkien kouluna. Hankkeessa huomioidaan, että koulu voidaan myöhemmin muuttaa 1.–9. oppilaan kouluksi, kun koko Suurpellon perusopetuksen palveluverkko on rakentunut. Olarin koulun hanke on tarpeellinen, koska koulu on peruskorjausikäinen ja huonokuntoinen. Lisäksi Suurpellon alueen rakentaminen näkyy kasvavana oppilasmääränä Olarin koulussa, joka toimii jo nyt kapasiteettinsa ylärajoilla. Hankkeelle on Valtuuston 4.12.2024 hyväksymässä investointiohjelmassa varattu 42 M€ vuosille 2025–2029.

Kasvun ja oppimisen lautakunta pyysi Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään molempien hankkeiden aikataulun, toteutusmuodon ja kustannusarvion esitettyjen laajuuksien mukaisesti. Jos toiseen tai molempiin esitettyihin laajuuksiin tehdään merkittäviä toimintaan vaikuttavia muutoksia, tulee ne tuoda Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

Lautakunta edellytti molemmissa hankkeissa, että hyvän oppimisympäristön tavoitteet ja mitoitukset huomioidaan suunnittelussa. Lautakunta pyysi Tilapalvelut-liikelaitosta laatimaan kumpaankin hankkeeseen koulun pedagogisen suunnitelman hankesuunnitelman pohjaksi yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Toisen asteen koulutuksen arviointiraportti 2024 ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomus vuodelta 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi toisen asteen koulutuksen vuoden 2024 arviointiraportin ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2024.