Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät täyttävät 10 vuotta – vuosien aikana on tehty jo yli 20 miljoonaa matkaa

Kaupunkipyörien 10. kausi käynnistyy - keltainen väri ilmestyi katukuvaan jo vuonna 2016

Nykyiset kaupunkipyörät tulivat käyttöön Helsinkiin vuonna 2016. Tavoitteena oli parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa, kun osan matkasta voisi taittaa pyörällä. Myöskään oman pyörän säilytyksestä ei tarvitsisi kantaa huolta. Kaupunkipyörät nähtiin myös laajemmin osana kestävää liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvan liikkumisen ilman, että tarvitsee omistaa autoa.

”Kaupunkipyörät tarjoavat kätevän, kestävän ja joustavan tavan liikkua kaupungissa ja ovat tänä päivänä luonnollinen osa kaupungin joukkoliikennettä. Palvelua on kehitetty vuosien varrella, ja asemaverkostoa on laajennettu useaan otteeseen kaupunkilaisten toiveet ja tarpeet huomioiden. Samaan tapaan kaupunkipyöräjärjestelmää halutaan kehittää myös tulevaisuudessa”, kertoo Helsingin kaupunkipyöräpalvelusta vastaava johtaja Karoliina Rajakallio Kaupunkiliikenteeltä.

Espooseen saman järjestelmän kaupunkipyörät tulivat kokeiluun vuonna 2017. Pyörät koettiin Helsingin tapaan erittäin potentiaalisena liikkumismuotona osana kehittyvää kaupunkia. Niiden nähtiin myös tukevan alueen raideliikennettä.

“Kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnassa kävi aikanaan hyvä tuuri ja Espoo sai saman järjestelmän Helsingin kanssa. Yhteinen palvelu onkin ollut kaupunkilaisille tärkeä asia, sillä kaupunkien välillä on päässyt vaivattomasti kulkemaan myös pyörillä. Nyt kun uusi seudullinen järjestelmä on kilpailutuksessa, meillä on vihdoin mahdollista yhdistää toivottuja ominaisuuksia; sekä yhä useamman kaupungin rajat ylittävä palvelu että laajempi verkko, joka lopputilassa kattaa sekä Länsimetron palvelualueen että tulevan Kaupunkiradan varren alueet”, toteaa Espoon kaupunkiliikennepäällikkö Pauliina Kuronen.

Kaupunkipyörien ensimmäisenä kesänä Helsingissä oli käytössä 50 asemaa ja 500 pyörää. Espoossa lähdettiin liikkeelle puolestaan 10 aseman ja 100 pyörän voimin. Kaupunkipyöriä käytettiin heti alusta lähtien molemmissa kaupungeissa varsin aktiivisesti. Asemaverkostoa lähdettiinkin kasvattamaan vähitellen ja yhä useampi kaupunkilainen löysi pyörien pariin. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkostoon kuuluu Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 4 600 pyörää ja 460 pyöräasemaa.

Yli 20 miljoonaa pyöräiltyä matkaa

Kaupunkipyöräpalvelun arvioitiin hankinnan suunnittelun yhteydessä vuonna 2014 tuottavan hyötyjä aikasäästöinä, terveyshyötyinä ja päästövähennyksinä arviolta noin 2–4,4 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio perustui hankesuunnitelman laskelmiin. Laskelmien pohjana käytetyt pyörien käyttäjämäärät ovat kuitenkin olleet todellisuudessa suuremmat, joten hyödyt voivat tänä päivänä olla arviotakin isommat.

“Kaupunkipyörien käyttö on kansainvälisestikin verrattuna erittäin aktiivista”, Rajakallio Kaupunkiliikenteeltä toteaa. Kaupunkipyörillä on tehty vuosien varrella Helsingissä ja Espoossa yhteensä noin 22 miljoonaa matkaa ja kilometrejä niille on kertynyt noin 49 miljoonaa. Kaupunkipyöräkauden ostaa vuosittain keskimäärin noin 50 tuhatta henkilöä. Päivän käyttöoikeutta hyödyntää vuodessa keskimäärin yli 15 000 henkilöä ja viikon käyttöoikeutta noin 5 000 henkilöä.

“Kaupunkipyörät solahtivat osaksi monen arkea niin sujuvasti alusta asti, että niillä näytti olevan jo oma paikkansa odottamassa. Kaupunkipyöriä kerääntyy viikonloppuna yleisötapahtumiin sadoittain ja maanantaina niillä mennään juna-asemalle – ne palvelevat niin arjessa kuin juhlassa. Kaupunkipyöräkokonaisuutta on vuosien aikana kehitetty aktiivisesti ja seuraavaksi odotetaankin mielenkiinnolla, että millaisen muutoksen vuoden 2026 uudet kaupunkipyörät tuovat ihmisten arkeen”, sanoo HSL:n kestävän liikkumisen asiantuntija Samuli Mäkinen.

Kaupunkipyörät tunnetaan myös Alepa-fillareina

Kaupunkipyörien ulkoasua koristaa Alepan logo ja HOK-Elanto onkin toiminut kaupunkipyörien pääyhteistyökumppanina alusta asti. HOK-Elanto on vuosien aikana vienyt vahvasti kaupunkipyöräilyn ilosanomaa eteenpäin yhdessä kaupunkien ja HSL:n kanssa.

“HOK-Elannolla on ollut ilo toimia Alepa-fillareiden pääyhteistyökumppanina jo 10 vuoden ajan. On hienoa jatkaa yhteistyötä myös tänä pyöräilykautena ja olla mukana kehittämässä kaupunkikulttuuria ja edistämässä kestävää liikkumista”, sanoo HOK-Elannon viestintä- ja markkinointijohtaja Tuomas Ahola.

Kaupunkipyörät käytössä 1.4. alkaen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Kaupunkipyöräkausi alkaa 1.4. ja kestää lokakuun loppuun asti. Helsingissä ja Espoossa on yhteinen kaupunkipyöräpalvelu ja Vantaalla on omansa. Palveluiden pyöriä ei voi käyttää ristiin. Käytössä olevat asemat, pyörien määrät ja reitit löytyvät Reittioppaasta.

Kaupunkipyöristä voi lukea lisää kaupunkipyöräsivuilta sekä HSL:n uutisesta.