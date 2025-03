Ylva myy hotelli- ja asuinkiinteistön Niamille

”Myynnille on nyt looginen hetki, sillä vuonna 2018 aloitettu ja 2024 valmistunut kunnianhimoinen Lyyra-hanke on saatu päätökseen. On hienoa, että alan vastuullisuuskäytänteitä kirittänyt Lyyra-kiinteistökokonaisuus säilyy jatkossakin yhden omistajan omistuksessa. Myynti on myös osa Ylvan talouden tasapainottamista”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Mika Perkiö.

”On ollut ilo huomata, että Ylvan omistamia kiinteistöjä kohtaan on ollut laajaa kiinnostusta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta”, Perkiö lisää.

Kiinteistö on osa Ylvan kehittämää Lyyra-korttelia, johon kuuluu myös vuonna 2023 valmistunut toimistorakennus. Kaupan kohteena oleva kiinteistö on kehityshankkeen toinen vaihe, joka valmistui vuonna 2024, ja se koostuu hotelli- ja asuinrakennuksesta sekä rakennusten alemmissa kerroksissa sijaitsevista liiketiloista.

Hotellirakennuksessa toimii Suomen ensimmäinen Citybox-hotelli, ja se sisältää yhteensä 178 huonetta ja noin 7 200 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa. Asuinrakennuksessa on yhteensä 57 asuntoa ja noin 2 500 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa.

Kiinteistössä on panostettu vahvasti energiatehokkuuteen, ja molempien rakennusten energialuokka on A. Molemmille rakennuksille on myönnetty lisäksi LEED Platinum sertifikaatti.

”Niam on ollut pitkään aktiivinen sijoittaja Suomen markkinoilla ja tämän hankinnan myötä laajennamme entisestään läsnäoloamme Helsingin kantakaupungissa. Lyyran korkeatasoiset kiinteistöt ovat hieno esimerkki onnistuneesta kaupunkikehittämisestä”, sanoo Antti Muilu, Niamin maajohtaja.

Niam omistaa tällä hetkellä myös Lyyra-korttelin toimistorakennuksen.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi JLL ja juridisena neuvonantajana Avance.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.