PeeÄssän asiakasomistajille maksetaan 3 % ylijäämänpalautusta – potissa lähes 18 miljoonaa euroa

Asiakasomistajille palautetaan vuoden 2024 tilikauden tuloksesta yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. PeeÄssän tulos viime vuodelta oli 29,2 miljoonaa euroa.

Ylijäämänpalautusta saa hieman yli 120 000 asiakasomistajaa, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 150 euron palautusta per asiakasomistaja. Ylijäämänpalautuksen maksupäivä on 9. toukokuuta.

Osuuskaupan tulos palautuu aina alueen asiakasomistajille esimerkiksi investointien tai ylijäämänpalautuksen kautta. Osuuskaupan sääntömääräinen tehtävä on edistää omistajiensa taloudellista hyvinvointia.

Ylijäämänpalautusta maksetaan 3 % PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2024 aikana tehdyistä bonukseen oikeuttavista ostoista.

Ylijäämänpalautus on osuustoiminnan periaatteisiin kuuluva tapa palauttaa osa osuuskaupan tekemästä tuloksesta, eli ylijäämästä, takaisin omistajille. Lopullisen päätöksen ylijäämänpalautuksen maksamisesta tekee aina osuuskaupan edustajisto hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen pohjalta.

Ylijäämän suuruuteen jokainen asiakasomistaja voi omalla kohdallaan vaikuttaa keskittämällä ostoksiaan PeeÄssään.

– Ylijäämänpalautuksen maksaminen ei ole itsestäänselvyys. Taustalla on peeässäläisten osaajien pitkäjänteinen hyvä työ sekä tyytyväisten asiakasomistajien nousujohteinen halu keskittää ostoja omaan osuuskauppaansa. Olemme tyytyväisiä viimeaikaiseen kehitykseen, joka signaloi osuuskaupalla olevan vahva vetovoima myös jatkossa. Kun maakuntaan tehtäviin investointeihin on varattu rahaa, eikä rakentamista ole tehty lainarahalla, on osuuskaupalla mahdollisuus ylijäämänpalautuksiin. Kustannustehokkaalla toiminnallamme varmistetaan edulliset hinnat, hyvä palvelu, investointien tekeminen palveluihin ja kaiken kukkuraksi tämä ylimääräinen palkitseminen, kertoo PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Milloin ja mihin ylijäämänpalautus maksetaan?

Ylijäämänpalautus maksetaan PeeÄssän asiakasomistajien S-tileille perjantaina 9. toukokuuta.

Mistä ylijäämänpalautusta kertyy?

Ylijäämänpalautusta maksetaan PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2024 aikana tehdyistä Bonukseen oikeuttavista ostoista. Alkoholi ja tupakka sekä ostot yhteistyökumppaneilta eivät kerrytä ylijäämänpalautusta.

Paljonko ylijäämänpalautusta on tulossa?

Ylijäämänpalautusta maksetaan 3 % PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2024 aikana tehdyistä Bonukseen oikeuttavista ostoista. Asiakasomistajat voivat arvioida palautuksen summaa laskemalla omat PeeÄssän toimipaikoista tehdyt bonusostot viime vuodelta esimerkiksi S-mobiilista.