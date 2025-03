Väitös: Johtajien eettisten haasteiden tarkastelu huolenpidonetiikan kautta haastaa vallitsevia käsityksiä johtajuudesta ja tutkijan roolista

KTM Ida Okkonen tarkasteli johtamisen väitöskirjassaan vastaanottokeskusten johtajien työssään kokemia eettisiä haasteita huolenpidonetiikan kautta. Haasteet liittyivät pääosin turvapaikanhakijoiden inhimilliseen kohteluun byrokraattisessa ja sääntöorientoituneessa toimintaympäristössä.

Johtajat navigoivat professionaalisuuden ja mikroaktivismin välillä

Tarkastellessaan johtajien haavoittuvuuden kokemuksia ja huolenpidollisia käytäntöjä, tutkimus osoitti, että johtajat tasapainoilivat professionaalisuuden ja ajoittaisen niin sanotun mukautumattomuuden välillä. Johtajien harjoittama huolenpito sai erilaisia muotoja riippuen siitä, miten haavoittuvuus koettiin, kuinka haavoittuvuuden kokemuksia hallittiin ja millaisia vaikutuksia huolenpidolla arveltiin olevan.

”Professionaalisuuteen tukeutuminen tarkoitti oman haavoittuvuuden kokemusten ja tunteiden kontrollointia, millä pyrittiin suojautumaan emotionaaliselta kuormittumiselta, mutta myös voimaannuttamaan muita”, Okkonen selventää.

Toisaalta tilannesidonnaisesti johtajat harjoittivat mikroaktivismia eli osoittivat huolenpitoa turvapaikanhakijoita kohtaan byrokraattisen professionaalisuuden rajoissa ja joskus sen yli.

”Toisiin kohdistuva huolenpito antoi työlle merkityksellisyyttä rajoittuneessa toimintaympäristössä.”

”On ehdotettu, että oman haavoittuvuuden tunnistaminen ja hyväksyminen edesauttavat avoimuutta muita ja muiden haavoittuvuutta kohtaan. Haavoittuvuus tulisikin nähdä heikkouden sijaan vahvuutena kuten osoituksena avoimuudesta, joka mahdollistaa yhteyden muihin ja avaa toimijuuden mahdollisuuksia. Näin ollen tässä tutkimuksessa johtajien avoimuus oman haavoittuvuuden kokemuksille tulkittiin lisäävän johtajien toimijuutta byrokraattisessa kontekstissa eli tässä tapauksessa huolenpitoa ja välittämistä muita kohtaan”, Okkonen kertoo.

Tutkimus kuitenkin korostaa, että kaksijakoinen ajattelu haavoittuvuuden ja huolenpidon suhteen – haavoittuvainen/haavoittumaton tai huolta pitävä/ei-huolta pitävä – on kestämätöntä, sillä johtajien huolenpidollista työtä tulisi pitää pikemminkin prosessuaalisena ja soljuvana kuin joko–tai-valintoina. Itsestä huolta pitämistä ja suojautumista emotionaaliselta kuormittumiselta tulisi pitää yhtä tärkeänä kuin relationaalista toisiin kohdistuvaa huolenpitoa. Johtajien huolenpito oli siis tilannesidonnaista ja aaltoilevaa, jossa johtajat tasapainoilivat itsestä ja toisista huolehtimisen välillä.

Relationaalinen tutkimusote auttoi ymmärtämään johtajien eettisiä haasteita

Okkonen tarkasteli tutkimuksessaan myös tutkijan ja tutkittavan välistä suhdetta huolenpidonetiikan kautta. Huolenpidollinen tutkimus eli kun tutkija harjoittaa huolenpitoa tutkittavaa kohtaan, auttoi ymmärtämään johtajien eettisesti haastavia tilanteita ja heidän työssään harjoittamaa huolenpitoa.

”Relationaalinen tutkimusote mahdollisti tutkijan niin sanotusti herkistymään tutkittavan tarpeille ja huolille. Kun tutkija tunnisti ja tunnusti oman haavoittuvuutensa, tilaa avautui myös keskinäiselle huolenpidolle ja välittämiselle ja siten syvemmälle yhteiselle ymmärrykselle. Tämän voidaan nähdä edistävän hyvinvointia yleisesti”, Okkonen kertoo.

Perinteisesti organisaatiotutkimus ei ole juurikaan antanut painoarvoa huolenpidolle tutkijan ja tutkittavan välillä. Okkonen kuitenkin haastaa tutkimuksessaan käsitystä, jossa kriittinen etäisyys tutkittavan ja tutkijan välillä on olennaista tutkimuksen legitimiteetin ja pätevyyden kannalta osoittaen, että tutkijalla on moraalinen huolenpidollinen vastuu organisaatiotutkimusta tehdessään.

Okkosen väitöstutkimus lisää ymmärrystä johtajien kokemista eettisistä haasteista ja johtamistyöstä maahanmuuttokontekstissa ja yleisemminkin byrokraattisessa toimintaympäristössä. Tutkimus osoittaa, että haavoittuvuuden kokemukset avaavat toimijuuden sekä relationaalisen ymmärryksen mahdollisuuksia niin johtamistyössä kuin organisaatiotutkimuksessakin vastoin perinteisiä olettamuksia.

KTM Ida Okkosen johtamisen alan väitöskirjan "Ethical challenges, vulnerability and caring responsibilities in the context of immigration management in Finland" tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 4.4.2025 klo 12.00 Seminaarinmäellä Seminariumin Vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Anu Valtonen (Lapin yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Marjo Siltaoja (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Lisätietoja:

Ida Okkonen

ida.a.m.okkonen@jyu.fi