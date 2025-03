Ajolasta Hallberg-Rassy-purjeveneiden maahantuoja

Hallberg-Rassy Varvs AB:n toimitusjohtaja Magnus Rassy ja Ajola Yachts -nimellä veneitä maahantuovan Ajolanranta Oy:n toimitusjohtaja Antti Saarisalo solmivat edustussopimuksen tällä viikolla Hallberg-Rassyn pääkonttorilla Ellösissä Ruotsin länsirannikolla.

Hallberg-Rassylla ei ole viime vuosina ollut maahantuojaa Suomessa. Antti Saarisalon mukaan Suomen venemarkkinan viriäminen on lisännyt myös venevalmistajien kiinnostusta markkina-alueeseen.

”Heidän mielestään paikallisesti on oltava läsnä ja nyt on oikea hetki lisätä läsnäoloa Suomessa. Maailmalla on myös huomattu, että Suomessa järjestetään vahvoja venemessuja ja Ajolassa on osaamista messumarkkinoinnista”, Saarisalo toteaa.

Toimitusjohtaja Magnus Rassyn mukaan yhtiö halusi Suomesta pitkäjänteisen ja myös veneiden vaativan tekniikan hallitsevan edustajan.

”Hallberg-Rassy odottaa pitkää ja molemminpuolisesti menestyksekästä yhteistyötä Ajola Yachtsin kanssa”, Magnum Rassy sanoo.

”Me olemme Hallberg-Rassylle oikea kumppani, sillä pystymme tarjoamaan uuden veneen ostajalle tukea keskellä Suomen pääasiallista veneilyaluetta Saaristomerellä. Meillä on myös osaamista suurten veneiden vaativan tekniikan huolloista”, Saarisalo kertoo.

Mallistossa 8 suurta matkavenettä

Hallberg-Rassyn mallistoon kuuluu tällä hetkellä kahdeksan suurta matkavenettä. Malliston pienin vene on reilun kymmenen metrin mittainen Hallberg-Rassy 340, suurin malli on yli 20-metrinen keskiohjaamolla varustettu valtameripursi Hallberg-Rassy 69.

Antti Saarisalo uskoo aivan uuden Hallberg-Rassy 370:n kiinnostavan eniten suomalaisia veneilijöitä. Uutuusmallin ensimmäisiä runkoja valmistetaan parhaillaan.

”Veneessä on moderni, leveä runko ja se sopii hyvin Suomen vesille. Uutuusmallin jälkeen koko Hallberg-Rassyn mallisto on uudistettu, kaikissa veneissä on tuplaperäsimet ja taakse saakka leveä runko. Ratkaisut mahdollistavat pitkän vesilinjan ja hyvät purjehdusominaisuudet sekä tuovat tilavuutta veneen sisälle”, Saarisalo luettelee.

Tuotannossa oleviin uutuusmalleihin pääsee tutustumaan veistämön omassa Öppet Varvet -tapahtumassa 22.–24. elokuuta.

Veistämön historia ulottuu vuoteen 1943

Hallberg-Rassyt ovat jykeviä, avomerikelpoisia matkaveneitä, joiden tunnusomaisia piirteitä ovat tuulilasi ja kyljen leveä sininen raita. Hallberg-Rassyn historia ulottuu vuoteen 1943, jolloin Harry Hallberg perusti veneveistämön Ruotsin länsirannikolle. Hän oli myös uuden lasikuitutekniikan pioneereja Ruotsissa ja aloitti lujitemuoviveneiden sarjatuotannon vuonna 1963.

Saksalaissyntyinen Cristoph Rassy puolestaan oli asettunut Ruotsin länsirannikolle ja alkanut rakentaa veneitä, joista maineikkain oli Olle Enderleinin suunnittelema Rasmus 35. Rassy oli Hallbergin kilpailija 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, mutta Hallbergin jäädessä eläkkeelle 1972 Rassy osti Hallbergin veneveistämön Ellösistä ja nimesi sen Hallberg-Rassyksi. Veneentekijät eivät kuitenkaan koskaan olleet yhtiökumppaneita.

Ajola jatkaa myös Beneteau-maahantuojana

Ajola Yachts jatkaa myös maailman suurimman purjevenevalmistaja Beneteaun tuotteiden maahantuontia. Beneteaun malliston kuuluu urheilullinen First-venesarja sekä matkavenepainotteinen Oceanis-mallisto.

Veneiden maahantuonnin lisäksi Ajolanranta Oy:n palveluihin kuuluu 150 laituripaikan kotisatama ja 30 venepaikan vierasvenesatama sekä telakka huolto- ja talvisäilytyspalveluineen Rymättylän Ajolassa. Ajolanranta on valtuutettu Volvo-Penta-jälleenmyyjä ja -huoltoliike, Targa service partner ja valtuutettu Raymarine-asennus- ja -huoltoliike. Valikoimaan kuuluvat myös Mastervoltin sähköjärjestelmät, Sleipner-keulapotkurit, Webasto-lämmittimet ja B&G:n ja Garminin veneilyelektroniikka.