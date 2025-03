Pääsiäisen vilkkaimmat viikot alkamassa - Espoon tuomiokirkossa viimeiset pääsiäiskonsertit kahteen vuoteen

–Pääsiäisen tapahtumat ovat olleet aiempina vuosina suosittuja, ja osassa ovet on pitänyt sulkea jo ennen tilaisuuden alkua. Esimerkiksi pitkänperjantain Stabat Mater -konsertti oli viime vuonna aivan täysi ja se veti paljon nuoria ja nuoria aikuisia paikalle. Uskon, että niin käy tälläkin kertaa. Myös pitkänperjantain sanajumalanpalvelus on mielenkiintoinen. Mukana on suosittu lauluyhtye Munx Gregoriana, joka esittää keskiaikaista kirkkomusiikkia, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Sheldon Ylioja kertoo.

Tuomiokirkon toimintaa ohjataan remontin ajaksi kappeleille ja Espoon muihin kirkkoihin. Kirkon remontista voi lukea lisätietoja Espoon seurakuntien aiemmasta uutisesta.

Pääsiäisen perinteisten musiikkiteosten ohella hiljainen viikko ja sitä edeltävä palmusunnuntai pitävät sisällään monipuolisesti ohjelmaa eri ikäisille. Muun muassa perinteisiä pääsiäismyyjäisiä ja pääsiäisaskarteluja järjestetään myös tänä vuonna ympäri Espoota. Espoonlahden kirkolla pääsiäisen tunnelmaan on mahdollista päästä elämyksellisen Yhteisen pöydän illan kautta. Hiljaisella viikolla, 14. ja 15.4., järjestettävässä tapahtumassa osallistujat seuraavat pääsiäisnäytelmää katetun pöydän äärellä.

–Myös pääsiäisen hartauksiin ja messuihin odotetaan paljon kävijöitä. Pääsiäismaanantaina (21.4.) pidämme tuomiokirkon messun yhteydessä hieman normaalia juhlavammat kirkkokahvit jäähyväisteemalla. Paikalla on myös entinen kirkkoherramme Antti Kujanpää liturgin roolissa, Ylioja sanoo.

Pääsiäisyön messut joka kirkossa kello 23

Pääsiäisyön messua vietetään Espoon seurakuntien kirkoissa lauantaina 19.4. kello 23. Lisäksi Karakappelilla sytytetään pääsiäistulet ja järjestetään pääsiäisvaellus Leppävaaran kirkolla pidettävään pääsiäisyön messuun. Vaellukselle voi osallistua myös pyöräillen, bussilla tai autolla.

Espoossa kirkoilla ja kappeleilla on rajallinen määrä parkkipaikkoja. Sen vuoksi tapahtumiin saapuessa on suositeltavaa käyttää julkisia kulkuneuvoja tai muita kulkutapoja, mikäli mahdollista. Espoon seurakuntien pääsiäistapahtumat on koottu pääsiäissivuille.

Poimintoja pääsiäisajan konserteista Espoon seurakunnissa:

Su 6.4. klo 18 Espoon tuomiokirkko Giuseppe Verdi: Requiem

La 12.4. klo 18 Espoonlahden kirkko John Rutterin Requiem

Su 13.4. klo 18 Tapiolan kirkko Palmusunnuntain konsertti

Su 13.4. klo 19 Espoon tuomiokirkko Palmusunnuntain Mozart-ilta

Ma 14.4. klo 18 Leppävaaran kirkko F. Liszt: Via crucis -konsertti

Ke 16.4. klo 19 Tapiolan kirkko Via Crucis -konsertti

Pe 18.4. klo 15 Espoon tuomiokirkko Pergolesi: Stabat Mater

Pe 18.4. klo 21 Espoon tuomiokirkko J. S. Bachin motetteja

Pe 18.4. 18 Olarin kirkko Dietrich Buxterhude: Membra Jesu Nostri

Pääsiäinen 2025:

Hiljainen viikko 14.4.–20.4.

Pitkäperjantai 18.4.

Lankalauantai 19.4.

Pääsiäissunnuntai 20.4.

Toinen pääsiäispäivä 21.4.

Helatorstai 29.5.