Virta valittiin Time Magazinen parhaiden green tech -yritysten listalle 2025

Autoglym vahvistaa kansainvälistä kasvustrategiaansa valitsemalla uuden jakelijan Suomessa ja Baltiassa 20.3.2025 09:23:52 EET | Tiedote

Iso-Britannian johtava autonhoitotuotteiden valmistaja Autoglym on valinnut AS Baltoilin tuotteidensa eksklusiiviseksi jakelijaksi Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. AS Baltoil, jonka tytäryhtiö Suomessa on Nextoil Oy, vastaa jatkossa Autoglym-tuotteiden jakelusta ja markkinoinnista Suomessa. Yhteistyö aloittaa merkittävän vaiheen Autoglymin kansainvälisessä kasvustrategiassa ja vahvistaa yrityksen asemaa tärkeillä Pohjois-Euroopan markkinoilla.