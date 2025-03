Kutsu medialle – LUMI AI Factory avataan käyttöön

LUMI AI Factory on yksi EuroHPC Joint Undertaking -yhteisyrityksen julkistamasta 13 eurooppalaisesta tekoälytehtaasta. LUMI AI Factory toimii tekoälyn huippuosaamisen eturintamassa: se integroi saumattomasti maailmanluokan laskentatehon, arvokkaan datan ja huipputason tekoälyosaamisen uraauurtavaksi ja avoimeksi palveluiden kokonaisuudeksi.

LUMI AI Factory toimii johtavana tekoälyn asiantuntijakeskittymänä ja tukee tekoälyvetoisia tieteeseen, tutkimukseen ja yritysten innovaatiotoimintaan liittyviä hankkeita.

Juhlistaaksemme tätä virstanpylvästä kutsumme edustajanne mukaan lanseeraustapahtumaan. Esittelemme LUMI AI Factoryn palvelukokonaisuutta ja jo toteutuneita tekoälyn käyttötapauksia teollisuudesta ja tieteestä.



Ohjelma (in English)

13:30 – 14:00 Welcome coffee

14:00 – 14:45 Introducing the LUMI AI Factory and its Service Center

LUMI AI Factory vision - Pekka Manninen, Director LUMI AI Factory, CSC – IT Center for Science

LUMI AI Factory Service portfolio - Aleksi Kallio, Director LUMI AI Factory Service Center, CSC – IT Center for Science

14:45 – 16:00 Flagship use cases: Industry and Scientific

Redefining Climate Action: the Power of Digital Twins and AI Factories - Irina Sandu, Director of the EU Destination Earth initiative at ECMWF

Development of AI-based diagnostic tools based on massive digital pathology datasets - Prof. Pekka Ruusuvuori, ComPat AI, University of Turku

Can we Control GenAI Without Measuring It? - Oguzhan Gencoglu, Co-founder & Head of AI, Root Signals

16:00 – 16:30 LUMI AI Factory unlocking the potential for the Finnish and European ecosystem

Mari-Leena Talvitie, Minister of Science and Culture

Kimmo Koski, Managing director, CSC – IT Center for Science

16:30 - 17:30 Demos and cocktail - AI in action: See the innovations unfold

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:

Sanna Kostiainen, ulkoisen viestinnän päällikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

sanna.kostianen@csc.fi

Puhelin 0400 712072



Anni Jakobsson, viestinnän erikoisasiantuntija, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

anni.jakobsson@csc.fi

Puhelin: 050 3307089