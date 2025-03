Oulaskankaan sairaalassa toimii Oulaisten perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys huhtikuun 2025 alusta alkaen

Tämän jälkeen 1.10.2025 alkaen Oulaisissa järjestetään perusterveydenhuollon kiirevastaanottoa, joka on avoinna iltaisin kello 22 saakka vuoden jokaisena päivänä.

Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton palvelut siirtyvät Oulaskankaan sairaalan päivystyksen tiloihin tämän vuoden aikana.

Päivystykseen mennään Oulaskankaan sairaalan ovesta A.

Päivystyksessä hoidetaan sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään

Oulaisten perusterveydenhuollon päivystys palvelee Oulaskankaan sairaalassa laajasti Oulaisten ja ympäryskuntien asukkaita kuten ennenkin tilanteissa, joissa ei voida odottaa seuraavaan arkipäivään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luumurtumat, runsas verenvuoto, äkillinen sekavuus, hengitysvaikeudet, äkillisesti alkanut voimakas päänsärky tai vatsakipu. Kiireellistä hoitoa vaativat myös psykoosi tai itsetuhoisuus.

Arkisin kello 8–16 soitetaan kiireellisen ja kiireettömän hoidon tarpeessa omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen. Vaihtoehto puhelulle on Digitaalinen sote-keskus, joka on auki Pohteen verkkosivuilla maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18. Se tarjoaa sairaanhoitajan ja lääkärin palveluja kotiin tai sinne, missä asukkaat ovat.

Kun asiakas ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, hänet ohjataan hoitoon oikeaan paikkaan.

Kiireellisissä tilanteissa illalla ja yöllä sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä asiakkaita auttaa ja neuvoo Päivystysapu, joka myös ohjaa asiakkaan tarvittaessa lähimpään auki olevaan päivystykseen. Yöllä kello 22–8 kiireellistä hoitoa saa mistä tahansa lähimmästä päivystyksestä. Näitä ovat Pohteen alueella Oulun seudun yhteispäivystys OYSissa ja Oulaisten perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys Oulaisissa. Hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystyksessä asiakkaan saapuessa paikalle. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hoito jatkuu joko päivystyksessä tai arkisin kello 8–16 asiakkaan omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Päivystyksessä hoito tapahtuu kiireellisyyden mukaan.

Jos oma vointi on yöllä huono tai kivut ovat kovat, yhteydenotto Päivystysapuun on suositeltavaa. Päivystysapuun saa yhteyden puhelimella ja chatin kautta. Päivystysavun maksuton puhelinnumero on 116 117. Päivystysavun chat palvelee Pohjois-Pohjanmaan asukkaita Päivystysavun verkkosivulla.

Hätätilanteissa tulee soittaa aina numeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo tai kolari.

Miten asiakas toimii:

Kiireellisen ja kiireettömän hoidon tarpeessa maanantai–perjantai kello 8–16

soita normaaliin tapaan omaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi. Löydät yhteystiedot Pohteen verkkosivuilta.

Kiireellisen hoidon tarpeessa iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä

soita Päivystysapuun puh. 116 117 tai ota yhteys chatin kautta Päivystysavun verkkosivulla.

Lisätietoa Päivystysavusta.

Digitaalisen sote-keskuksen sairaanhoitaja-chat Pohteen verkkosivuilla pohde.fi

avoinna maanantai–perjantai kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18.

Hätätilanteessa soita aina 112.

Oulaskankaan sairaalan muutosten taustalla ovat Suomen hallituksen kehysriihen linjaukset sairaalaverkosta ja sairaaloiden tehtävien muutoksista sekä terveydenhuoltolaista. Eduskunta hyväksyi sairaalaverkkoa ja sairaaloiden päivystyksiä koskevat lakimuutokset 17.12.2024.

