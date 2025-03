Kotimaisen vaatekaupan trenditutkimus: 64 % suhtautuu varauksella pikamuotiin ja sen tarjoajiin

Kekäle toteutti kyselytutkimuksen*, jossa se kartoitti suomalaisten ajatuksia vaatekaupoilla.

Yksi yllättävimmistä löydöksistä on, kuinka 64 % vastaajista kertoo suhtautuvansa varauksellisesti pikamuotiin ja sen tarjoajiin (esimerkkinä Shein ja Temu).

Ultrapikamuodin haittojen saama mediahuomio on todennäköisesti lisännyt varautuneisuutta ultrapikamuotia tarjoaviin toimijoihin.

“On tärkeää, että ultrapikamuodin haitoista keskustellaan ja aloitteita lainsäädäntöön asti pohditaan nopeasti. Vaatii kuluttajalta valtavasti tahdonvoimaa olla hullaantumatta huippuhalpoihin hintoihin ja tarjouksiin. Siksi on positiivista, että kasvavassa määrin tiedostamme ultrapikamuodin räjähdysmäisen kasvun haitat”, Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle toteaa.

B Corp -vastuullisuussertifioitu Kekäle tarjoaa vaatekaupoilla vaihtoehdon, jonka toimintatavat eroavat ultrapikamuodista perustavanlaatuisesti:

- Kestävä ja laadukas valikoima:

Jo valikoimaa sisään ostaessa Kekäleen valikoimapäälliköt tekevät tarkkaan harkittuja valintoja. Kekäleen rekeille tiensä löytävät tuotteet, jotka täyttävät Kekäleen laatukriteerit mm. käyttöä kestävien ja laadukkaiden materiaalien, värien toistuvuuden, suomalaisvartaloille sopivien leikkausten ja työn jäljen osalta. Tuotteiden yhdisteltävyyttä peilataan aikaisempien sesonkien tuotteisiin, jotta asiakkaan vaatekaapista löytyisi helposti yhdisteltäviä asukokonaisuuksia ja vaatteet keräisivät mahdollisimman paljon käyttökertoja.

- Palautusoikeus:

Ultrapikamuotitoimijoiden palautuskäytännöt ovat puhuttaneet hankaluudellaan. Kekäle tarjoaa 14 päivän palutusajan lisäksi laajennetun palautusoikeuden: Lempivaatevalmentajan kanssa valittujen vaatteiden palautusoikeus laajenee kahden viikon Lempivaatetakuuksi, jonka aikana vaatteita saa käyttää ja todeta, tuleeko vaatteesta uusi lempivaate.

- Pitämistä tukevat palvelut:

Lempivaatevalmentaja-palvelu auttaa löytämään tarpeeseen ja omaan nykyiseen vaatekaappiin parhaiten sopivat täydennykset. Vaatehuollon välineet auttavat pitämään vaatteet uudenveroisen tuntuisena ja pidentävät vaatteen käyttöikää. Kekäle Second handissa vaatteille voi antaa uuden elämän – tai ostaa merkkivaatteita edullisemmin.

- Liiketoiminnan tavoite ja B Corp -sertifikaatti:

Kekäle on kotimainen perheyritys. B Corp -vastuullisuussertfikaatti kertoo sitoumuksesta ottaa liiiketoiminnassa voiton tavoittelun lisäksi huomioon ympäristö ja yhteiskunta. Sertifikaatin saadakseen Kekäle on todentanut vastuullisuustekojaan, jotka on pisteytetty ja pisteytys on avoimesti nähtävillä.

“Tarvitaan suurta muutosta ajattelutavassa, että pystymme taistelemaan ultrapikamuodin houkutusta vastaan. Herättää toivoa, että kyselyn mukaan jopa 71 % suomalaisista ostaa vaatteensa harkiten. 59 % kertoo edelleen ostavansa vaatteet mieluiten myymälästä. Se on meille positiivinen signaali panostuksestamme Kekäleen myymälöihin, joissa sovittaessa ja ammattitaitoisen henkilökunnan palvellessa on mahdollista tehdä harkittuja hankintoja. On fakta, että jokainen vaateostos kuormittaa maapalloa. Jos vaatteita ostetaan määrällisesti vähemmän ja pidetään käytössä useammin ja pidempään, pienenee tarve holtittomalle uuden tuottamiselle ja ympäristön kuormitus vähenee. Tähän muutokseen yritämme teoillamme, palveluillamme ja “Osta vähemmän, pidä enemmän” -filosofiallamme kannustaa”, Joonas Kekäle summaa.



*Kekäle toteutti Kotimaisen vaatekaupan trenditutkimuksen yhteistyössä Innolink Research Oy:n valtakunnallisen kuluttajapaneelin kanssa tammikuussa 2025. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuskyselyyn vastasi yhteensä 1 000 yli 18-vuotiasta henkilöä.