SDP:n Pia Hiltunen: Nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuteen saatu suunnanmuutos Pohjois-Pohjanmaalla

Nuorten mielenterveyshäiriöiden diagnoosien määrä on kasvanut viime vuosina neljänneksellä. Nuoret kokevat yhä enemmän ahdistusta ja masennusta ja erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten psyykkinen kuormitus on lisääntynyt.

– Mielenterveyden ongelmat on kyettävä tunnistamaan riittävän varhaisessa vaiheessa ja jo perusterveydenhuollossa, jolloin hoito pystytään porrastamaan tarpeen mukaan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde) on huomattu digitaalisen IPC-menetelmän riittävän monen nuoren kohdalla masennusoireilun hallitsemiseen. Kun apua tarjotaan etunojaisesti matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevällä otteella, mielenterveyden ongelmat eivät ehdi kasaantua pidempää hoitoa vaativiksi. Tällöin varsinaista erikoissairaanhoitoa tarvitsee harvempi, mutta heille riittää resursseja, Hiltunen kuvailee.

– Psykiatrian painopistettä on siirretty Pohteella perustasolle ja kehitetty avohoidon palveluita. Yhteistyössä lastensuojelun kanssa voidaan myös ehkäistä huostaanottoja, kuten Pohteella on onnistuttu tekemään. Mielenterveyspalveluiden puute voi johtaa jopa huostaanottoon, jos avohuollon puolella ei kyetä tarjoamaan riittävästi maksutonta ja matalan kynnyksen tukea lapselle ja hänen perheelleen. Riittävillä mielenterveyspalveluilla voidaan tukea vastaavasti myös sijoitetun lapsen kotiutumista.

– Hoidon on oltava maksutonta, oikea-aikaista ja saumatonta. Yhteisistä varoistamme on rahoitettava julkista terveydenhuoltoa eikä yksityistä terveysbisnestä kalliine vuokralääkäreineen. Pohteella kustannuksia hillitään oman in house -yhtiön avulla, jonka kautta tehdään lisätyötä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jatkuvuutta tukee, kun yhtiön henkilökunta on omaa.

– Oikea-aikainen hoito ja nopea hoitoonpääsy on tärkeää myös mielenterveyden asioissa. Hoitamattomat mielenterveyden ongelmat kasvattavat sekä yhteiskunnan kustannuksia että yksilön kantamaa taakkaa. Erityisen surullista tämä on vasta muovautuvan lapsen tai nuoren kohdalla. Toukokuussa voimaan astuva lasten ja nuorten terapiatakuu on ehdottoman tervetullut, mutta se pitäisi laajentaa koskemaan koko väestöä, sillä yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyssyistä, Hiltunen huomauttaa.