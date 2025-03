Ikääntyneiden palveluja on monipuolisesti tarjolla

Ympärivuorokautinen asumisen paikkoja on Keski-Suomessa muuta maata enemmän suhteessa ikääntyneeseen väestöön. Pääsääntöisesti ympärivuorokautinen palveluasuminen toteutuu asukkaan kotikunnassa. Kotihoitoa asiakas saa palvelutarpeen arvioinnin jälkeen jonottamatta asuipa hän missä tahansa Keski-Suomessa.

– Hyvinvointialueellamme on myös käynnistynyt senioreiden hyvinvointineuvolatoiminta, joka tarjoaa yli 65-vuotiaille ennalta ehkäisevää, hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa, ohjausta, toimintaa sekä hyvinvointitarkastuksia, vastuualuejohtaja Tuija Koivisto kertoo.

Hyvinvointialue on kehittänyt hoito- ja palveluketjuja, joilla on parannettu asiakkaiden ja potilaiden hoidon ja hoivan sujuvuutta esimerkiksi siirryttäessä palvelusta toiseen. Osastopotilas kotiutetaan hyvinvointialueella yksilöllisesti, mutta yhtenäisen toimintamallin mukaisesti. Ikääntyneiden asiakkaiden kotiutusta on palveluissa tarkasteltu yhteisesti ja luotu uusia potilaan hyvää kotiutumista edistäviä toimintamalleja.

Yksi tällainen on turvallisen kotiutuksen muistilista, joka perusterveydenhuollon osastoilla on käytössä potilasta kotiutettaessa.

– Sen avulla pyritään saamaan kotiutukseen yhtenäisyyttä. Yhteistyötä tehdään myös jatkuvasti ja kotiutuksen laadun parantamiseksi on koottu myös yhteinen työryhmä, jossa on edustajia niin sairaalasta kuin ikääntyneiden palveluistakin, palvelupäällikkö Päivi Huttunen kertoo.

Kotisairaala tarjoaa ikääntyneille äkillisissä terveysongelmissa hoidon tarpeen arviointia, tutkimuksia ja sairaanhoitoa omassa kodissa/asumispalveluyksikössä.

– Se on päivystyksellistä toimintaa, jonka avulla voidaan välttää tarpeettomia kiireellisiä ensihoitotehtäviä sekä päivystyskäyntejä ja sairaalasiirtoja, Huttunen lisää.

Ikääntyneiden palveluista tehty kooste, pdf-muodossa.