Kanta-Hämeen keskussairaala laajentaa itseilmoittautumista yhdeksälle uudelle poliklinikalle tehokkuuden parantamiseksi

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa otetaan tänään torstaina 27.3.2025 käyttöön itseilmoittautumisen laajennus, jossa yhdeksän uutta poliklinikkaa siirtyy automaattipohjaiseen itseilmoittautumiseen. Uuden käytännön myötä suurin osa sairaalan poliklinikoista hyödyntää nyt sähköistä ilmoittautumista.

– Kyseessä on merkittävä toiminnanmuutos, joka vie meitä eteenpäin kohti tulevan Assi-sairaalan toimintamalleja. Samalla kehitämme asiakaskokemusta ja sujuvoitamme hoitoprosesseja jo nyt, sanoo projektikoordinaattori Juha Kekäläinen, joka toimii tässä käyttöönotossa tilaajan vastaavana projektipäällikkönä.

Järjestelmä mahdollistaa asiakkaalle itsenäisen ilmoittautumisen hänen saapuessa vastaanotolle. Samalla käyttöön on otettu infonäyttöjä, joiden avulla asiakkaan on helpompi löytää oikea odotusaula ja vastaanottava huone. – Asiakkaalle tämä tuo joustavuutta ja läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on sujuvoittaa hoitoon pääsyä, vähentää odotusaikoja ja helpottaa liikkumista etenkin silloin, kun vastaanottokäynti sisältää useita ajanvarauksia, Kekäläinen kertoo.

Uusi käytäntö on otettu käyttöön muun muassa seuraavilla yksiköillä:

Sydänsairaala, neurologian poliklinikka, silmäpoliklinikka, keuhkopoliklinikka, sisätautien poliklinikka, lasten ja nuorten poliklinikat, dialyysi, munuaispoliklinikka ja infektiopoliklinikka. Fysiatria, palliatiivinen yksikkö ja päiväsairaala liittyvät mukaan huhtikuun aikana.

Itseilmoittautumisen laajentaminen tukee valmistautumista vuoden 2026 aikana tapahtuvaan muuttoon Ahveniston Assi-sairaalaan, jossa ilmoittautuminen tullaan toteuttamaan entistä kehittyneemmässä muodossa. – Assissa hyödynnämme vieläkin pidemmälle vietyä mallia, jossa korostuvat opastusratkaisut ja asiakaslähtöisyys. Nyt toteutettava muutos antaa meille arvokasta kokemusta tulevaa varten, Kekäläinen sanoo.