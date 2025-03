Valokuva etenee: nyt Barkov ja Stanley Cup ikuistettiin Postimerkkiin

Prosessi postimerkiksi oli pitkä, haastava ja onnekaskin. Kaikki alkoi, kun NHL-jääkiekkoilija Aleksander Barkovin unelma toteutui Florida Panthersin yllettyä mestariksi. Onnistumista seurasi juhlaa ja seremonioita. Barkoville yksi suurimmista nautinnoista oli ikioma päivä Stanley Cup -pokaalin kanssa viime kesänä Tampereella - ja sen kohokohtana jännittävä skeitti-temppu.



-Muistan tämän hetken loppuelämäni, Barkov kiteytti Panthersin pukukopissa postimerkistä nähtyään sen ensimmäisen kerran.



Vaiheet ideasta käsikirjoitukseen, kuvan toteutukseen ja lopulta postimerkin tekoon vaativat taitoa ja kärsivällisyyttä.



-Suunnitelmat Barkovin päivään sijoittuvasta skeitti-tempusta kuvauksineen alkoivat pian ratkaisufinaalin jälkeen. Prosessi luvituksineen otti aikaa, muutoksiakin riitti. Lopputulosta kehuttiin maailmallakin, idean isä ja tuottaja Ale Lauraéus kertoo.



Valokuvaus pyrittiin pitämään pienen piirin tiedossa ja suorittamaan huomiotta. Vapriikin viereinen Jääkiekkomuseo, paikalle sattuneet lehdistön edustajat ja mattimeikäläiset kännykköineen mullistivat aiotun. Ammattiskeittaaja Marius Syväsen historiallinen skeitti-hyppy ensimmäisenä yli Stanley Cupin ja suorituksen kuvaaminen vilahti verkossa viraaliksi. Barkov & co. tavoittivat tahtomattaan globaalisti pikatahtia useita miljoonia ihastelijoita sosiaalisissa medioissa.



"Barkov Stanley Cup" -postimerkki on Lempäälän Ideaparkissa lauantaina 12. huhtikuuta TamCollect 2025 -näyttelyn vetonaula. Vain TamCollectissa tarjolla oleva postimerkki on suurennoksena esillä filateliaa erilaisin kokoelmin esittelevässä tapahtumassa. Merkin mahdollistivat suunnitellullaan graafikko Ale Lauraeus ja valokuvaamalla Keke Leppälä. Yhteistyössä muusta toteutuksesta vastasivat Posti ja maamme vanhin postimerkkikeräilyyn erikoistunut suomenkielinen yhdistys Tampereen Filatelistiseura ry, joka perustettiin 1919. Kesken merkin työstämistä Barkov vielä valittiin Suomessa Vuoden Urheilijaksi.

-Olemme halunneet vaalia tämän merkin erityisyyttä. Siksi sitä on valmistettu jokainen merkki yksilöllisesti numeroiden vain 600 kappaletta kansioineen. Luonnollisesti tämä tietää sitä, että "Barkov Stanley Cup" -merkki siirtyy keräilyharvinaisuudet luokkaan jo heti syntyessään, TamCollectin näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Juha Valtonen taustoittaa.



Valtosen mukaan juuri erityismerkeillä filatelia saa huomiota. Postimerkkeily on edelleen mitä mainioin maailmanlaajuinen harrastus. TamCollectiin on vapaa pääsy jokaisena kolmena näyttelypäivänä. Yleisöryntäystäkin on odotetavissa.



-Osa näyttelyyn tulevista vieraista perehtyy todella tarkasti antiin, kukin mieltymystensä mukaisesti. Kehyksissä on nähtävissä kokoelmia, joiden keräämiseen on mennyt vuosikymmeniä.

-Lauantai tiedetään varmasti vilkkaimmaksi päiväksi, kun Barkov -merkki esitellään ja on tarjolla. Vuonna 2019 saimme kokea vastaavaa edellisessä TamCollectissa, kun 500 Barkov Panthers-paidassa -merkkiä loppuunmyytiin alle tunnissa, Valtonen ennakoi.



HUOM: oheisen linkin takaa löytyvällä Videolla Barkov mm. taustoittaa Postimerkin kuva-aihetta -- kommentoi myös mahdollista kolmatta Postimerkkiä.

https://www.dropbox.com/scl/fi/12hgwlt8akcsquavhbxec/barkov_26.3.2025_versio3.mp4?rlkey=1t17xcb9zoz92v8jbrgypdey6&st=opb0qwx7&dl=0