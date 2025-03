Henna Hopia: ”Inhouse pois Helsingistä”, ei 10M€ alarajaa vuoropuhelulle – Yrittäjien Jaskari tukee ajatusta

Lehdistötiedote 27.3.2025

Suomen vaikeuksiin ajautunut talous kaipaa monenlaisia uudistuksia. Yksi hallituksen ajamista parannuksista on reivaus hankintalakiin, joka ehdotetussa muodossa merkittävästi rajoittaisi sidosyksikkö- eli inhouse-hankintoja. Inhouse-ostoissa sivuutetaan vapaa kilpailu, mitä kokoomuksen helsinkiläinen kuntavaaliehdokas Henna Hopia pitää suurena ongelmana.

”Hallituksen ehdotus on valtava parannus. Helsinki on niin suuri, että mielestäni täällä voisimme mennä vieläkin pidemmälle: Helsingissä kaikki hankinnat yli nykyisten kynnysarvojen voi kilpailuttaa ja inhouse on tarpeetonta. Vain hankinnat, joissa markkinoilta ei löydy tarjontaa, tai on selkeä turvallisuussyy, on perusteltua tehdä suoraan. Helsinki voi olla edelläkävijä”, lataa Hopia.

”Helsinkiläisten veroeurot on käytettävä hyvin. Tähän tarvitaan yritykset täysillä mukaan. Kustannustehokkaimmat ratkaisut - sekä kokonaan uudet mahdollisuudet - löytyvät vain markkinakartoitusten ja -vuoropuhelujen avulla.”

Uusi ehdotus hankintalaiksi edellyttää, että esimerkiksi kaupungin ja hyvinvointialueen tulee omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiöstä, jolta se tekee kilpailun kiertäviä inhouse-hankintoja. Nykyistä hankintalakia ja kilpailutusta on kierretty sumeilematta, lain hengen vastaisesti.

”Valitettavasti nykyistä lakia on tulkittu erittäin kyseenalaisilla tavoilla. Jopa yhden osakkeen nimellinen omistus on riittänyt inhouse-yhtiöiden hyödyntämisen ja kilpailutusten välttämiseen. Tällainen vedätys on nyt loppumassa”, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari kiittää hallitusta.

Jaskarin mukaan Hopian ajatus Helsingistä hankintojen suunnannäyttäjänä on kannatettava.

”Ehdotus uudeksi hankintalaiksi menee oikeaan suuntaan, mutta markkinavuoropuheluja on lisättävä: Helsinki voisi todella näyttää mallia. Uudessa hankintalaissa markkinakartoitus olisi pakollinen vasta 10 miljoonan euron arvoisissa hankinnoissa, vaikka jokainen laadukas hankinta edellyttää vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa”, perustelee Jaskari.

Hopian kanta on selvä.

”Meidän ei kannata Helsingissä tuota 10M€ kynnystä soveltaa. Lisäksi hankintoja kannattaisi usein jakaa osiin – siis antaa osatarjousten mahdollisuus - jotta pienempienkin pk-yritysten osaaminen saadaan laajemmin mukaan”, ehdottaa Hopia.

Yritysten osallistaminen parantaa myös turvallisuutta

Varautumiskysymykset erityisen hyvin tunteva Hopia korostaa, että yritykset voivat yhtä aikaa parantaa turvallisuuttamme ja talouttamme. Hopialla on osaamista sekä viestintäyrittäjänä, reservin yliluutnanttina, että pääkaupunkiseudun varautumistyön aktiivina.

”Yrityksillä on valtava määrä osaamista ja innovaatiokykyä turvallisuutemme parantamiseksi. Samaan aikaan erilaisille turvallisuus- ja varautumisteknologioille on nyt maailmalla huima kysyntä, joten yritystemme turvallisuusosaaminen on suuri vientipotentiaali ja tulonlähde yhteiskunnalle.”

Hopia toivookin nyt julkiselta sektorilta ymmärrystä yhteiskunnan kokonaisedusta.

”On suomalaisittain järjetöntä, jos emme anna turvallisuuttamme lisääville yrityslähtöisille teknologioille itse Suomessa riittävästi jalansijaa. Voi toki olla tilanteita, joissa huoltovarmuuden takia hankinta pitää tehdä tietyltä toimijalta, jopa inhouse-yritykseltä. Mutta Suomessa on paljon laadukkaita huoltovarmuuskriittisiä yksityisiä yrityksiä, joten tämän ei pitäisi suuri ongelma olla.”

Jaskari yhtyy Hopian logiikkaan.

”Inhouse-yhtiöt on suunnattu ja rajattu kotimaan markkinoille, mikä automaattisesti sulkee pois kansallisesti erityisen tärkeän vientimahdollisuuden. Inhouse-toiminnan minimointi palvelee kansallista etuamme joka suhteessa, niin talouden kuin turvallisuuden kannalta.”

Lisätiedot:

Henna Hopia, kuntavaaliehdokas, Kokoomus Helsinki, 045 601 8886, henna.hopia@hopiasepat.fi, henna@hennahopia.fi

Harri Jaskari, Suomen Yrittäjät, johtaja, 050 512 2874, harri.jaskari@yrittajat.fi