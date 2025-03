Helmarit nimetty huhtikuun UEFA Nations League -otteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 25 pelaajaa Nations League -otteluihin Valko-Venäjää ja Unkaria vastaan torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

KuPS:n hyökkääjä Aino Kröger on ensimmäistä kertaa Helmareiden mukana. Toinen mahdollinen debytantti Kansallisesta Liigasta on HJK:n puolustaja Maaria Roth.

Loukkaantumisestaan pelikuntoon toipunut Elli Pikkujämsä palaa joukkueeseen yli vuoden tauon jälkeen. Myös keskikenttäpelaaja Eveliina Summanen on taas joukkueessa oltuaan sivussa helmikuun otteluista.

Puolustaja Nora Heroumin kanssa on sovittu, että hän on mukana Italiassa Valko-Venäjää vastaan ja voi sen jälkeen osallistua UEFA MIP -koulutuksensa pakollista läsnäoloa vaativaan osuuteen. Heroumin tilalle Suomen päähän Unkari-otteluun on nimetty puolustaja Helmi Raijas.

Helmikuun ryhmässä mukana olleista pelaajista Anna Tamminen, Natalia Kuikka ja Ria Öling ovat sivussa loukkaantumisten takia. Myös Jutta Rantala kuntoutuu edelleen eikä ole vielä maajoukkueen käytettävissä.

Valko-Venäjä-ottelu pelataan Palloliiton hallituksen päätöksen mukaisesti neutraalilla maaperällä suljetuin ovin. Suomi kohtaa Valko-Venäjän Italiassa perjantaina 4. huhtikuuta Suomen aikaa kello 18.00. Ottelu näytetään suorana Palloliiton Youtube-kanavalla.

Unkari saapuu Suomen vieraaksi Tampereelle Tammelan Stadionille tiistaina 8. huhtikuuta kello 18.30. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Median edustajat voivat hakea akkreditointia Unkari-otteluun tällä lomakkeella perjantaihin 4. huhtikuuta mennessä >>

Nations Leaguen tulokset määrittelevät, missä liigassa joukkueet pelaavat tulevissa MM-karsinnoissa. Kilpailu toimii Suomelle myös tärkeänä valmistautumisena kesän Sveitsin EM-lopputurnaukseen, jossa Helmarit kohtaa alkulohkossa Islannin, Norjan ja Sveitsin.

Helmarit huhtikuun Nations League -otteluissa:

Tinja-Riikka Korpela, Servette FC CF

Anna Koivunen, Djurgårdens IF

Katriina Talaslahti, Dijon

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, West Ham United

Maaria Roth, HJK

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emmi Siren, FC Nordsjaelland

Emma Koivisto, AC Milan

Helmi Raijas, Växjö DFF (5.-8.4.)

Nora Heroum, U.C. Sampdoria (31.3.-5.4.)

Nea Lehtola, SK Brann

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Adelina Engman, Como

Katariina Kosola, Malmö FF

Vilma Koivisto, Linköpings FC

Oona Siren, West Ham United

Anni Hartikainen, FC Rosengård

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Aino Kröger, KuPS

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, Vittsjö GIK

Oona Sevenius, FC Rosengård

Lilli Halttunen, Linköpings FC

