Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.3.2025

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,03. Taso on 10 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Maaliskuussa Kallaveden pinta on nousut 2 cm, mutta meneillään oleva sulamiskausi on nostanut pintaa pitkäaikaiskeskiarvon suhteen 10 cm. Toisin sanoen ajankohdalle tyypillistä pinnan laskua ei ole tapahtunut. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä ja toistaiseksi lunta on maastossa niin vähän, että juoksutustarvetta ei ole näköpiirissä.

Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet leutoon säähän nähden yllättävän pieniä. Herkästi reagoiva säännöstelemätön Sonkajärvi myös on ollut vakaa.

Nilsiän reitin ja Juojärven säännöstellyt vedenpinnat ovat keskimääräistä korkeammalla, mutta kaikki vedenkorkeudet ovat säännöstelylupien puitteissa.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 19 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,88. Haukivesi laski maaliskuussa 2 cm, joten havaittavissa on ajankohdalle tyypillisen pinnan laskun hidastuminen tavallista lämpimämmän sään seurauksena.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pääreitti Pielavesi, Iisvesi, Hankavesi, Konnevesi on noin 10 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja etelästä päin laskeva Suontee on myös päässyt yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Maaliskuun aikana tapahtui vain pieniä vaihteluita, muutoksia voidaan täälläkin luonnehtia ajankohdalle tyypillisen pinnanlaskun poistumisena.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa näyttää olevan edelleenkin kuivempaa.

Jää- ja lumitilanne

Jäätä ja lunta on yleisesti Pohjois-Savossa 0 – 50 cm, täysin lumettomia pälvipaikkojakin on jo yleisesti maakunnan etelä ja keskiosissa. Puolen metrin jäänpaksuus on ajankohtaan nähden havaintojen ylärekisterissä, mutta jään laatu lienee enimmäkseen huonoa kohvajäätä. Lumen määrä on ajankohtaan nähden vähäinen koko Pohjois-Savossa. Lumen vesiarvot ovat 20 – 140 mm.