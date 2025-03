Mitä Martti Servo tekee vaalimainoksessa? Bauhausin poikkeuksellinen kampanja näkyy turuilla, toreilla ja telkkarissa

Hintavaalit on viihteellinen markkinointikampanja, joka järjestetään samaan aikaan kunnallis- ja aluevaalien kanssa. Kampanjassa otetaan kantaa ajankohtaiseen teemaan lempeällä huumorilla, juhlistetaan kansalaisvaikuttamista ja tuodaan iloa kevään vaalitunnelmaan. Kampanjallaan Bauhaus viestii, että pienet hinnat ja tekemisen meininki kuuluvat kaikille.

”Hintavaalit on ennen kaikkea iloa ja viihdettä, mutta se on meille myös tilaisuus muistuttaa asenteesta, joka on Bauhausin asiakaskunnalle tärkeä: itse tekemällä voi vaikuttaa maailmaan. Remontoinnissa sen tulos voi olla toimiva keittiö tai viihtyisä puutarha, mutta sama vaikuttamisen asenne saa hyviä asioita aikaan yhteiskunnan mittakaavassa”, sanoo Bauhaus Suomen markkinointijohtaja Jussi Salminen.

Hatunnosto tee-se-itse-ihmisille

Aitoa vaalikampanjointia mukaileva Hintavaalit näkyy perjantaista 28.3. lähtien laajasti muun muassa eri paikkakuntien ulkomainonnassa, digitaalisissa kanavissa ja printtimedioissa. Lisäksi Bauhausin oma vaaliteltta pystytetään Helsingin päärautatieaseman kupeeseen Elielinaukiolle 2.–3.4. ja Kansalaistorille 4.–5.4. Koska Bauhausin mainoskasvona, hinnoittelujohtajan roolissa, toimii viihdetaiteilija Martti Servo, kampanjoi vaaliteltalla useita vaaliehdokas-Martteja.

Kaikkiaan Hintavaalit tavoittaa yhteensä miljoonia suomalaisia valtakunnallisesti, kun Martti Servon kasvot näkyvät esimerkiksi paikallislehtien sivuilla vaalimainoksen tyylisesti.

”Nostamme hattua korkealle ilmaan kaikille aktiivisille kunta- ja aluevaalien ehdokkaille sekä äänestäjille. Olisi aivan upeaa, jos Hintavaalit lisäisi tietoisuutta äänestysajankohdasta ja kasvattaisi kansalaisten kiinnostusta varsinaisia vaaleja kohtaan”, Jussi Salminen sanoo.

”Pohjimmiltaan kyse on siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että jokainen voi tehdä omilla valinnoillaan niin omasta arjestaan kuin koko yhteiskunnastamme hieman paremman”, hän toteaa.

”Vuoden hauskin tv-ohjelma”

Kampanja huipentuu alue- ja kuntavaali-iltana 13.4. Livillä, Jimillä, Ruudussa ja Nelosella nähtävään tv-ohjelmaan, jossa selviää Hintavaalit voittava kuvitteellinen hintapuolue. Ohjelman on tuottanut Nelonen Media yhteistyössä Bauhausin kanssa. Ohjelmassa käytetään vaalilähetyksistä tuttuja elementtejä komedian tarkoituksiin.



Ohjelmassa esiintyvät muun muassa Hintavaalien asiantuntija Martti Servo, näyttelijät Sanna Stellan, Iikka Fors, Adeliina Arajuuri ja Santtu Karvonen sekä somevaikuttaja Leevi Lehtonen.

”Hintavaalit on täysin ainutlaatuinen, rohkea avaus käsikirjoitettuun brändiviihteeseen. Ohjelma on kokonaan käsikirjoitettu ja esiintyjinä on eturivin näyttelijöitä. Bauhausin brändi on mukana läpi ohjelman, mutta ensisijaisesti teemme tässä vuoden hauskinta ohjelmaa, joka tarjoaa kunta- ja aluevaali-iltaan iloisen ja viihteellisen vaihtoehdon”, sanoo Nelonen Median formaateista ja brändiviihteestä vastaava päällikkö Lasse Nikkari, joka on myös tv-ohjelman vastaava tuottaja.



Nikkarin mukaan brändiviihde on noussut kansainväliseksi trendiksi, kun perinteinen televisioala etsii uudenlaisia tapoja rahoittaa ohjelmasisältöjä. Brändiviihde tarkoittaa mainoksista poikkeavia pidempiä sisältöjä, jotka ottavat mallia tv:n viihdeohjelmista tai voivat olla brändien kanssa toteutettuja kansainvälisiä formaatteja.



”Brändiviihteen pitää olla katsojalle niin kiinnostavaa, että se toimisi myös ilman brändiä. Hintavaalit on hyvä esimerkki siitä, miten pitkälle ajatus voidaan viedä. Luvassa on kokonaan fiktiivinen maailma, jonka voima on komediassa. Luulen, että Bauhausin esimerkki avaa tietä muillekin vastaaville toteutuksille”, Nikkari kertoo.

Hintavaalit – suuri tulosilta 2025 nähdään Livillä, Jimillä ja Ruudussa alue- ja kuntavaali-iltana 13.4. klo 20. Nelosella ohjelma nähdään vaalilähetysten jälkeen klo 21.35.

Liitteenä olevat Hintavaalien ja Bauhaus-tavaratalojen kuvat ovat vapaasti käytettävissä tiedotteen aihetta käsittelevän uutisoinnin yhteydessä.