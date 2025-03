Milli 25 vuotta – asiakkaiden tarpeiden mukaan uudistuvia palveluja yhdestä paikasta

Toiminnassa keskitytään erilaisten infektioiden torjumiseen puhtaita käyttövälineitä jakamalla, rokottamalla, veriteitse tarttuvia tauteja testaamalla ja niitä hoitamalla. Lisäksi Millissä tarjotaan muitakin perusterveydenhuollon palveluita, hoidetaan haavoja ja infektioita mm. mitataan tulehdusarvot. Myös lääkäriä voidaan konsultoida aina virka-aikana. Lisäksi tarjotaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä erilaisiin sairauksiin liittyvää yksilöllistä neuvontaa.

Tavoitteena on, että asiakas saa palvelun yhdestä paikasta eikä hänen tarvitse lähteä muihin toimipisteisiin, esim. päivystykseen hoitamaan yksittäistä vaivaa. Näin asiakas pysyy sote-palvelujen piirissä, hoitosuhde jatkuu sekä parhaimmillaan häiriökysyntä yleisesti ottaen vähenee.

Aukioloaikoja ja jalkautumista asiakkaiden pariin lisätään

Alle 26-vuotiaille on tarjottu maaliskuun alusta oma erityinen asiointiaika keskiviikkoisin klo 10–12 eli kaksi tuntia ennen kaikille avoimen asiointiajan alkamista. Kohdennetulla palvelulla halutaan osaltaan huomioida nuorten kasvussa olevat huumeiden käytöstä aiheutuvat kuolemat. Lisäksi huhtikuusta alkaen ovet ovat avoinna naisille ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville asiakkaille aina maanantaisin klo 10–12 eli kaksi tuntia ennen Millin päivittäistä avautumisaikaa.

Kohderyhmittäin suunnatuissa aukioloajoissa Milli on Suomen ensimmäisiä. Kaikki asiakkaat ovat edelleen tervetulleita Milliin myös sen varsinaisina aukioloaikoina.

Millin hoitaja vierailee maaliskuun puolesta välistä lähtien joka toisena viikkona Tyks-sairaalapalveluiden iho- ja infektio-osastolla.

– Tavoitteena on tavoittaa osaston pistämällä huumeita käyttäviä potilaita, auttaa heidän elämäntilanteensa kartoittamisessa mm. tartuntatauti-, päihdehoito- ja asumistilanne huomioiden sekä olla tukena pitkienkin osastohoitojen aikana. Tämän myötä tavoitteena on saada potilaita aiempaa paremmin oikeanlaisten palveluiden piiriin heidän niin halutessaan. Myös muun jatkohoidon järjestymisessä osastohoidon jälkeen Milli voi olla apuna, vastaava terveydenhoitaja Sanna Järvensivu kuvaa jalkautumisen tavoitteita.

Millin neljän hoitajan vahvuudesta jalkaudutaan myös Turun kaduille yhdessä Turun riippuvuustiimin kanssa. Päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etapissa Turun Mäntymäessä vieraillaan kaksi kertaa kuussa ja Sininauha Oy:n ylläpitämässä Linnakodissa kerran kuussa.

Muitakin uudistuksia on tulossa. Alaikäisten opioidikorvaushoitoja on pilotoitu palkitussa mallissa yhdessä Tyks riippuvuuspsykiatrian sekä Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa. Jatkossa on tavoitteena ulottaa sama malli mahdollisuuksien mukaan myös Varhan omiin lastensuojeluyksiköihin. Milliin on saatu myös omat C-hepatiitin testauslaitteet, ja matalan kynnyksen testauksia ja hoitoja päästään toteuttamaan jatkuvana omana toimintana tänä keväänä.

Millin sijainti Turun keskustassa vaihtuu Mäntymäkeen vuoden 2025 lopussa rakentuvaan päihdehuollon monipalvelukeskukseen, jonne siirtyy mm. Mäntymäen alueella toimiva Päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi. Mäntymäessä toimivat jo juuri avautuneet Varhan katkaisu- ja selviämisasemahoitoyksiköt. Lisäksi alueelta löytyvät laboratorion ja terveyskeskuksen palvelut lähietäisyydeltä.