Rahapelilainsäädäntö: asiantuntijoita medialle

Suomi siirtyy vuosien 2026–2027 aikana internet-rahapeleissä kilpailtuun lisenssimarkkinaan. Nykyisen monopolitoimijan lisäksi lukuisten muiden yhtiöiden mainostaessa tuotteitaan rahapelimarkkinoinnin määrä kasvaa merkittävästi. Tämä lisää rahapelien kulutusta sekä niiden aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia haittoja, kuten ylivelkaantumista ja mielenterveyden haasteita. Rahapelihaittojen kustannukset jäävät yhteiskunnan maksettaviksi.

Rahapelimarkkinointi ei hyödytä Suomen taloutta, vaan lähinnä kansainvälisiä, muualle rekisteröityjä rahapeliyhtiöitä. Paras hetki rajoittaa markkinointia on nyt, ennen lisenssijärjestelmään siirtymistä.

Lue Helsingin yliopiston politiikkasuositus tästä: Uudessa rahapelijärjestelmässä tarvitaan tiukkaa markkinoinnin säätelyä (pdf)

Asiantuntijoita, jotka voivat kommentoida rahapelilainsäädäntöä:



Virve Marionneau, dosentti, CEACG:n johtaja

Erityisesti: rahapelisäännökset, rahapelaamisen kaupalliset ja oikeudelliset tekijät, rahapelihaitat

050 341 2819

virve.marionneau@helsinki.fi

Paula Jääskeläinen, tutkijatohtori

Erityisesti: rahapelaamisen normalisointi, kuten urheilun pelillistäminen ja rahapelien markkinointi sosiaalisessa mediassa

050 465 7500

paula.p.jaaskelainen@helsinki.fi

Veera Kankainen, tutkijatohtori

Erityisesti: rahapelien voittopohjaisen valtionavustusjärjestelmän perustelut ja hallinto

050 477 0431

veera.kankainen@helsinki.fi

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimii Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus eli Centre for Research on Addiction, Control, and Governance, CEACG. Tutustu sen tutkimuksiin ja tutkijoihin.

Hallituksen esitys eduskunnalle uutta rahapelijärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Tupakkalain muutos

Riippuvuutta aiheuttaa myös nikotiini, johon liittyvä lakiesitys on niin ikään etenemässä. Lausuntokierros hallituksen esitykseksi uudeksi nikotiinilainsäädännöksi päättyi 20.1.2025. Tämän linkin takana on lista Helsingin yliopiston tutkijoista, jotka voivat kommentoida nikotiiniin terveysvaikutuksia, yhteiskunnallisia vaikutuksia ja lainsäädäntöä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (nikotiinipussit)