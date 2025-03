Uusi lasten liikennekaupunki Vuosaareen 2026

Liikennekaupungin toiminnan odotetaan käynnistyvän Rastilassa viimeistään 2026 syksyllä. Rakentaminen leirintäalueella alkaa aikaisintaan syksyllä 2025.

Aikataulu muuttui, koska kaupungin rakentamisesta saamat tarjoukset ylittivät reilusti hankkeelle asetetun enimmäishinnan. Nyt on käynnissä uusi erilainen kilpailutus.

Liikennekaupungin järjestämä liikennekasvatus jatkuu lukuvuonna 2025–2026 koulujen ja esiopetuksen tiloissa tämän lukuvuoden tapaan.

Päivitetyn aikataulun mukaan toiminta Rastilan liikennekaupungissa käynnistyy syksyllä 2026. Laaksossa liikennekaupunki avataan näillä näkymin uudelleen vuonna 2028, minkä jälkeen Helsingissä toimii kaksi liikennekaupunkia.



Laakson liikennekaupunki on ollut suljettuna, koska sen vieressä on suuri rakennustyömaa, joka on lisännyt raskasta liikennettä, melua ja pölyämistä alueella.

Leirintäalue palvelee myös rakentamisen aikana

Rastilan leirintäalueen kaikki palvelut tulevat olemaan edelleen käytössä, kun lasten liikennekaupunkia rakennetaan syksystä 2025 alkaen.



Liikennekaupunki sijoitetaan Rastilan leirintäalueelle matkailuvaunualueen länsiosaan lähelle Rastilan uimarantaa ja Vuotietä. Liikennekaupungille tehdään Karavaanikujan päästä oma kulkureitti, joka ei kulje leirintäalueen läpi.

Liikennekaupungissa on käyty monessa sukupolvessa

Lasten liikennekaupunki on perinteikäs turvallisen liikkumisen oppimisympäristö. Laaksossa toiminta käynnistyi vuonna 1958.



Liikennekaupunki mallintaa helsinkiläistä liikennettä ja kutistaa sen lapsille sopivaksi innostavaksi oppimisympäristöksi. Liikennekaupungissa voi pitää hauskaa ja oppia liikkumaan turvallisesti kävellen, polkupyörällä tai polkuautolla. Liikennevalot, suojatiet ja liikennemerkit ovat kuin oikeasta kaupungista, joten niihin tutustuminen on helppoa ja mukavaa.



Liikennekaupungin tavoite on parantaa lasten liikenneturvallisuutta ja innostaa lapsia ja perheitä kestävään liikkumiseen.