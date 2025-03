SDP:n Peltonen ja Nikkanen: Venäjän vihamielisen hybridivaikuttamisen uhka ei ole poistunut

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen rajaturvallisuuslain voimassaolon määräaikaisesta jatkamisesta. SDP:n kansanedustajat Eemeli Peltonen ja Saku Nikkanen muistuttavat, että Suomen itärajan turvallisuuden takaaminen on yhtä ajankohtaista kuin vuosi sitten. Venäjän harjoittaman välineellistetyn maahantulon uhka ei ole poistunut ja hallituksen esitys on käsiteltävä vastuullisesti.

– Rajaturvallisuuslaki säädettiin eduskunnassa vuosi sitten vastauksena Venäjän välineellistetyn maahantulon muodossa harjoittamaan painostukseen. Valitettavasti Venäjän hybriditoiminnan uhka ei ole kadonnut. Päinvastoin olemme nähneet merkkejä siitä, että Venäjä on valmis jatkamaan jännitteitä lisäävää toimintaa niin merialueilla kuin maarajojen läheisyydessä. Sosialidemokraatit pitävät Suomen kansallisen turvallisuuden varmistamista ensiarvoisen tärkeänä kaikissa oloissa, Peltonen sanoo.

Hallintovaliokunnan jäsenet Peltonen ja Nikkanen pitävät valitettavana tosiasiana sitä, että Suomen itärajan turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia parempaan viime kesän jälkeen. Siksi hallituksella on ollut perusteltu tarve arvioida rajaturvallisuuslain määräaikaista jatkamista. Seuraavaksi esitys rajaturvallisuuslain jatkosta siirtyy eduskunnan ja sen valiokuntien käsiteltäväksi.

– Suomella täytyy olla kaikissa tilanteissa käytössään tarvittavat keinot torjua Venäjän vihamielistä vaikuttamista rajoillamme. SDP tunnistaa vastuunsa turvallisuuskysymyksissä ja niihin vastaamisessa. Hallituksen tänään antama esitys tullaan käymään huolellisesti läpi eduskunnassa. Keskeisessä roolissa ovat jälleen perustuslakivaliokunnan arvio ja hallintovaliokunnan käsittely, Nikkanen sanoo.