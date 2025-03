Kruunupyyn uusi paloasema otettiin käyttöön: ”Hälytysten hoito sujuvoituu”

Asema sijaitsee Raidekujalla kivenheiton päässä edellisestä asemasta, joka oli entinen meijeri. Asemamestari Malin Åminnen mielestä muutos on kuitenkin suuri.

– Olemme toimineet ahtaissa tiloissa ja eri toiminnot ovat sijainneet eri puolilla kylää. Hälytysten hoito sujuvoituu, kun jatkossa voimme kaikki lähteä liikkeelle samasta paikasta.

Uusi asema on suunniteltu niin, että henkilöstön altistuminen myrkyllisille aineille, jotka ovat tarttuneet vaatteisiin, kalustoon tai iholle, voidaan minimoida hälytystehtävien jälkeen.

Rakennuksessa on ”likainen puoli”, jossa ajoneuvot ja tarvikkeet pestään heti käytön jälkeen. Tiloissa on myös pesukoneita sammutusasuille ja suihkuja sekä sauna, jotta pelastushenkilöstö voi peseytyä ennen siirtymistä ”puhtaalle puolelle”.

– Haluamme huolehtia henkilöstöstämme mahdollisimman hyvin. Oman verstaan ansiosta meillä on myös mahdollisuus huolehtia varusteistamme paremmin ja tehdä pienempiä korjauksia itse.

Aseman erityiskalustoon kuuluu pelastusvene ja öljyntorjuntakärry, jota käytetään suuremmissa kemikaali- ja öljyonnettomuuksissa.

Joustavaa yhteistyötä

Uusi paloasema rakennettiin kolme vuotta sitten, ja se oli alun perin halli, jossa oli erilaisia väliseinillä eroteltuja työpisteitä. Huonejakoa on sittemmin muutettu ja halliin on saatu yläkerta, jossa on kokoustilat, keittiö, kuntosali ja sosiaalitilat. Rakennuksessa on yhteensä 1 000 neliömetriä.

Yleensä hyvinvointialue vuokraa paloasemat sen sijaan, että se omistaisi ne. Kruunupyyn uudesta asemasta on tehty vuokrasopimus useammaksi vuodeksi, ja kiinteistön muutostöistä on vastannut vuokranantaja, Kronoby Industrihall.

– Muutostöitä tarvittiin ajateltua enemmän, mutta yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on ollut helppoa ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen, kertoo vuokranantajan edustaja Andreas Skogvall.

Palvelee koko lähialuetta

Siitä lähtien, kun pelastuspalveluista tuli osa hyvinvointialuetta, Kruunupyyn paloasema on toiminut päiväasemana, mikä tarkoittaa sitä, että asemalla on kaksi pelastajaa arkisin kello 8–16. Iltaisin ja viikonloppuisin toiminnasta huolehtii sopimuspalokunta.

– Päiväaikaan lähdemme liikkeelle noin minuutin kuluttua siitä, kun hälytys tulee. Menemme isommille tehtäville koko Kruunupyyn kunnan alueella ja tarvittaessa myös kauemmaksi.

Malin Åminne kertoo, että sekä vakituinen pelastushenkilöstö että sopimuspalokuntalaiset ovat tyytyväisiä uuteen asemaan.

– Tämä on selkeä parannus myös sopimuspalokunnalle, jolla ei ole ollut tarkoituksenmukaisia harjoitus- ja koulutustiloja. Muuton jälkeen meillä on paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistamme.