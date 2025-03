Chimamanda Ngozi Adichie saapuu Helsinkiin toukokuussa

Sensei Mitra Virtaperko on zenopettaja ja zenbuddhalainen pappi, jonka uutuuskirja opastaa zenin harjoittamisen saloihin 24.3.2025 08:22:00 EET | Tiedote

Mitä on zen, josta mindfulness on lainannut harjoituksiaan? Miten zen tulee avuksesi kaoottisessa maailmassa, jossa kaikki on murroksessa?