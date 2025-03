ENNAKKOTIEDOTE: ”Minulla oli kerran seitsemän isää seitsemän vuoden aikana.” – Andrev Waldenin August-palkittu perheromaani ei moralisoi

On joulu 1983, kun äiti lipsauttaa salaisuuden, ja seitsemänvuotiaalle Andreville selviää, ettei isä olekaan hänen isänsä. Pojan sisällä kiehuu: se on parasta, mitä hän on koskaan kuullut. Mutta se on vasta alkua.

Äiti kertoo, että oikea isä asuu kaukana toisessa maassa ja että hänellä on pitkä musta tukka kuin intiaanilla. Andrevista tuntuu kuin hän eläisi tarinassa, jossa lapsi saa tietää isänsä olevan taikamaan kuningas. Hän odottaa, että henki tulisi hakemaan häntä. Mutta henki ei tule, ainoastaan uudet isät, jotka eivät ole hänen.

He vihaavat miehiä molemmat, mutta Pikku pilvi aivan erityisesti. Puhuessaan miehistä hän saattaa tumpata tupakkansa jo kolmen tai neljän imaisun jälkeen vain saadakseen murskata sen tuhkakuppiin.

”Miehet jumalauta”, hän sanoo ja murtaa savukkeen varren kolmesta kohtaa.

Hän vihaa miehiä niin, että viha kuplii ja kiehuu hänessä. Mutta nyt hän on valitettavasti sattunut rakastumaan erääseen mieheen, eli äidin ja minun on muutettava.

Andrev Walden (s. 1976) on ruotsalainen toimittaja ja kirjailija, jonka esikoisromaani Miehenpuolet nousi vuonna 2023 kotimaansa kirjallisuustapaukseksi.

Andrev Walden: Miehenpuolet

alkuteos Jävla karlar

suomentanut Jaana Nikula

345 sivua

ilmestyy 28.4.2025