Taysissa järjestetään leikkausrobotille juhlat – robotilla on tehty 6000 leikkausta

Suomen ensimmäinen leikkausrobotti otettiin käyttöön Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa joulukuussa 2008 urologisissa leikkauksissa. Sen jälkeen käyttö on laajentunut muihin leikkauksiin ja sairaaloihin muualla Suomessa.

Robottiavusteisia tähystyskirurgisia toimenpiteitä tehdään Suomessa ja maailmalla muun muassa gynekologiassa, rintaelinkirurgiassa, gastrokirurgiassa ja urologiassa.

Taysin pehmytkirurgiselle leikkausosastolle saatiin toinen leikkausrobotti keväällä 2024 ja tämä mahdollisti laajentamisen haima-, tyrä- sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgiaan.

Pehmytkirurgisen leikkausyksikön vastuulääkäri Thea Veitonmäki Taysista kertoo, että tähystyskirurginen robottiavusteinen leikkaus tuo potilaalle monia hyötyjä: verenvuoto on vähäisempää, sairaalassaoloaika lyhyempi ja usein jopa leikkaustulos parempi avokirurgiaan verrattuna.

– Robotin käsivarret ja niiden päässä olevat instrumentit jäljittelevät kirurgin ranteiden liikettä. Työskentely robotilla on perinteiseen tähystyskirurgiaan verrattuna tarkempaa ja ergonomisempaa, hän sanoo.

Käyttö laajenee vauhdilla

Robottiavusteisen kirurgian käyttö laajenee kovaa vauhtia. Monet robottiavusteiset leikkaukset, kuten esimerkiksi robottiavusteinen eturauhasen poisto, ovat jo alansa kultaisia standardeja.

Robottiavusteiset toimenpiteet ovat tulleet myös kansallisiin hoitosuosituksiin.

– Käyttömahdollisuuksien ja leikkausmäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, kun väestö vanhenee ja muun muassa syövän ilmaantuvuus kasvaa. Leikkausrobotti tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet leikata haastavia potilasryhmiä, kuten erittäin ylipainoisia tai monisairaita potilaita.

Samoin hoitoon pääsy on koko ajan nopeutunut. Taysissa voidaan hoitaa Pirkanmaan hyvinvointialueen potilaiden lisäksi myös muualta Suomesta tulevia potilaita, jotka ovat valinnet Taysin hoitopaikakseen.

Pohjoismaissa on nykyään noin sata leikkausrobottia, ja koko maailmassa on tehty robottiavusteinen leikkaus yli 14 miljoonalle potilaalle. HUSin alueella on käytössä viisi leikkausrobottia, Jyväskylässä sairaala Novassa yksi, Kuopiossa yksi, Oulussa kaksi, Turussa kaksi ja Joensuussa yksi.

Ohjelma 2.4. klo 12-15, Taysin vanha pääaula

Taysin ammattilaiset kertovat puheenvuoroissa työstään leikkausrobotin kanssa ja robottiavusteisen kirurgian hyödyistä.