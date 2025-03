Kokoomuksen Valtola ja Castrén: Opposition pelottelu ei pidä – hallitus turvaa lasten palvelut ja uudistaa lastensuojelua

”Hallituksen tahtotilana on panostaa lapsiin ja Suomen tulevaisuuteen. Siksi lastensuojelua uudistetaan voimakkaasti. Nyt tehtävät sote-säästöt eivät yksiselitteisesti uhkaa tätä tärkeää kehitystyötä”, Valtola sanoo.

Hallitus sopi tänään eräiden kehysriihessä 2024 päätettyjen sote-säästöjen kohdentamisesta. Yhtenä säästökohteena on lastensuojeluyksiköiden henkilöstömitoituksen muuttaminen todenmukaisemmaksi.

”Henkilöstömitoituksen on perustuttava todelliseen tarpeeseen – ei seiniin. On järjetöntä vaatia täyttä työntekijämäärää esimerkiksi lomajaksoilla, kun lapsia ei ole paikalla. Joustavampi mitoitus helpottaisi henkilöstöpulaa ja mahdollistaisi resurssien fiksumman käytön, esimerkiksi yhteisen päivystyksen vierekkäisissä yksiköissä”, sanoo Valtola.



Castrén muistuttaa, että lastensuojeluun käytetään reilusti yli miljardi euroa vuodessa.



”Asiantuntijat ovat laajasti sitä mieltä, että ongelma ei ole rahan puute, vaan se, mihin sitä käytetään. Suomessa emme onnistu auttamaan lapsia riittävän aikaisin. Hallitusohjelman mukaisesti lastensuojelun palveluita halutaan kehittää edistämään varhaista tukea”, Castrén sanoo.



Lastensuojelulain kokonaisuudistus etenee kahdessa vaiheessa ja uudistuksia on kentällä odotettu kauan, sanoo Castrén.



”Ensin etenevät muutokset lasten paremmaksi suojelemiseksi sijaishuollossa. Tulemme perustamaan vakavaa väkivaltaa käyttäville lapsille uuden kuntoutuspalvelun. Lisäksi säädetään keinoista puuttua lasten ”hatkoihin” lastensuojelulaitoksista. Toisen vaiheen uudistuksessa selkiytetään ja uudistetaan lastensuojelulain rakenne ja sisältö kokonaisuutena. Näitä uudistuksia on kentällä odotettu pitkään”, Castrén sanoo.



”Lasten suojelua haittaavien normien purku, sote-ammattilaisten aseman vahvistaminen lastensuojelussa, lastensuojelupalveluiden monipuolistaminen, mielenterveyspalveluiden kehittäminen sekä peruskouluun panostaminen on oikea tapa auttaa vaikeammassa asemassa olevia lapsia Suomessa. Tätä työtä hallitus tekee, huolimatta opposition pelottelusta vaalien alla”, Valtola päättää.