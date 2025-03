Sote-leikkauslista julki: Hallitus paljasti uusia leikkauskohteita, mutta pimittää edelleen 100 miljoonan euron säästöt

Helsingin Tsemppi palkittiin: 77 prosenttia ikääntyneistä vähensi alkoholinkäyttöään 11.3.2025 15:15:00 EET | Tiedote

Sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon on saanut Helsingin Tsemppi-toimintamalli. Tsemppi on sosiaalista kuntoutusta ikääntyneille, joilla on haasteita päihteidenkäytön tai mielenterveyden kanssa.