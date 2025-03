Kokoomuksen Partanen: Hallitus edistää sotessa sitä, missä Marinin hallitus epäonnistui

”Hallituksen tahtotilana on turvata sote-palvelut myös tuleville sukupolville. Suomella on pulaa paitsi rahasta, myös henkilöstöstä. Siksi asioita on tehtävä järkevämmin. Vielä viime kaudella nykyisissä oppositiopuolueissa ymmärrettiin tämä”, Partanen aloittaa.

Hallitus julkaisi torstaina sote-säästöjen kohdennukset. Mukana on muun muassa toimia, joilla Partasen mukaan tuodaan teknologiaa iäkkäiden kotihoitoon sekä suojataan vammaispalveluita vammaisille tarkoitettuna erityislakina.

”Kyselytunnilla oppositio hyökkäsi näiden toimien kimppuun. Tämä oli erittäin hämmentävää, sillä vielä viime kaudella samat puolueet edistivät näitä toimia hallituksessa ollessaan”, Partanen sanoo.

”Marinin hallitus yritti säätää vammaispalvelulaista tarkkarajaisesti sekä lisätä teknologian hyödyntämistä vanhuspalveluissa. Molemmat pyrkimykset kaatuivat perustuslakivaliokuntaan. Orpon hallitus jatkaa siis edeltäjänsä työtä laadukkaan jatkovalmistelun pohjalta, jotta saamme suomalaisten palvelut turvattua. Monet asiantuntijat tunnistavat sen, että teknologiaa on inhimillisesti lisättävä, sillä meillä on paheneva henkilöstöpula kaikissa sote-palveluissa”, Partanen jatkaa.

”On vastuullista politiikkaa edistää uusimpien hoitomuotojen, teknologioiden ja palvelujen käyttöönottoa sote-järjestelmässä. Miksi oppositio on yhtäkkiä pyörtänyt kantansa tässä asiassa?”, Partanen ihmettelee