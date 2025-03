The Moontwinsin debyyttialbumi Night Times kantaa ylvään lempeästi yön monia puolia

Night Times kantaa nimensä mukaisesti yön monia puolia: pimeyttä, yksinäisyyttä ja pelkoa, mutta myös turvaa, iloista oivaltamista ja uuden luomista. Albumi on ajoittain järisyttävän kaunis, suoraan ihon alle menevä, välillä hassu ja hersyvä, toisinaan rock-, folk- ja kansanmusiikin traditioitakin kumartava – ainutlaatuinen yhdistelmä genrejä, joissa duon jäsenet PK Keränen ja Leija Lautamaja viihtyvät ja ovat vahvimmillaan.

– Tuntuu hyvältä kun levy on vihdoin omista käsistä pois. Tekoprosessi oli jännittävä, aika pitkä, hyvin opettavainen ja hauska, mitä nyt joskus veikin rajusti hapoille. Nyt me aletaan rimputtelemaan noita kappaleita keikoilla ja se on älli kivaa, sitten aikanaan alkaa uuden musiikin ja kappaleiden teko. Perushommaa, hyvää hommaa!, PK Keränen fiilistelee levynjulkaisupäivänä.

– Ollaan oltu tosi keskittyneitä tämän levyn tekoon viimeisen vuoden ajan. Julkaisu on ihmeellistä, pelottavaa ja uuden luvun alku, Leija Lautamaja täydentää.

Levyn sävellykset, sanoitukset ja miksaus ovat PK Keräsen ja Leija Lautamajan käsialaa. Sovitukset ja tuotannon yhtye toteutti yhdessä säveltäjä Kalle Vainion kanssa. Levyn masteroi tanskalainen Louise Nipper. Kokonaisuuden henki syntyi ajatuksesta, että levy kuului tehdä itse. Tuumasta toimeen: The Moontwins lainasi laitteiston 22 Pistepirkko -yhtyeeltä, pystytti studion vanhaan metsästysmajaan ja asettui taloksi.

Levyn avauskappale, samaan aikaan kiivas ja armollinen You Say You Love Me kuvaa parisuhteen hetkeä, jolloin kirkastuu, ettei suhde taida enää olla mitä se joskus oli, no hard feelings. Laulu kiipeilee lyriikoissaan ja polveilevassa sävellyksessä kuitenkin pakoon yksinkertaistuksia.

Seuraava Dress To Kill osuu ja uppoaa yhdellä kuuntelulla. Mahdottomasta tilanteesta poispääsyä etsivän ihmisen tarinaa kuvittavat mestarillisen sävellyksen vokaaliosuudet, ne kerran kuultuaan on mahdotonta edes kuvitella biisiin muuta laulajaa kuin PK Keränen.

Kolmas kappale, joulukuussa singlenä julkaistu All I Want Is You (tell me that it’s true) on jälleen hiuksia nostattava todiste siitä, kuinka kitara ja haitari ovat tarkoitettuja toisilleen, kun melodia ja näkemys kantaa. Duo soi läpi biisin kuulaasti, riisutusti, kaikki tarvittava välittyy.

Neljättä, hiukan maanista No Sunshine Songia voi ajatella koko albumin duurissa soivana nimikappaleena. Se on ylistys hyvälle, unettomalle yölle ja sen jälkeiselle iloisella tavalla hullulle aamulle.

Viidennen 1000 Paper Birdsin reipas melodia ja tunnelma ovat kontrasti vaikealle aiheelle: laulaja muistelee edesmennyttä kumppaniaan, surullisena mutta samalla kiitollisena yhdessä vietetystä ajasta, toivoen kohtaamista “toisella puolella”.

Kuudes Space Boy on soundimaailmaltaan nimensä kaltainen, rauhallisen avaruudellisessa melodiassa leijuva oivallus. Pyrstötähti näyttää Avaruuspojalle uuden suunnan ja kertoo, että elämää voi ja kannattaa elää täysillä loppuun asti, ja että sen perusteita voi arvioida uudelleen ja muuttaa.

Seitsemännen kappaleen, albumin toisen singlen Big Silencen komeasti rullaavan rockbiisin tarinan taustalla on The Moontwinsille tärkeä asia: huoli puolituntemattomasta mutta kivasta seinänaapurista, jonka asunnosta ei ole kuulunut pitkään aikaan mitään. Ihmisen läheisyys luo turvaa, ja jos elämän äänet äkkiä katoavat, hiljaisuus tihenee ja sitten se koputtaa oveen.

Kahdeksas, ramones-poljentoinen ja riemukas Underwear näyttää The Moontwinsin arkea arvostavan ja sitä karnevalisoivankin puolen: rakkaista alusvaatteista on joskus vaikea luopua ja maailmassa olisi isompiakin murheita.

Päätösbiisi Time To Move sanallistaa duon tämän päivän tahtotilan. Itse sävellys slide-kitarariffiin sulautuvine haitarisooloineen voisi hyvin olla True Detective -sarjan seuraava tunnari.

Bonusbiisinä vinyylialbumilla kuullaan The Moontwinsin alkumetreillä, jo vuonna 2022 julkaistu Sadder Than Sad, jonka intensiivinen tunnelma tekee kappaleen otsikolle kunniaa.

Lopputulos esittelee omintakeisen, itsevarman ja valovoimaisen yhtyeen, joka elää ja soi maailmanlaajuisten garage/alternative ja folk rock -perinteiden jatkumossa ennennäkemättömän ja -kuulemattoman laajassa mittakaavassa. Kokoonpanonsa ja biisimateriaalinsa puolesta bändi voi keikkailla missä tahansa pienistä punk-klubeista isoihin rock-, pop- ja folkfestivaalilavoihin.

The Moontwins keikoilla kevään 2025 aikana seuraavasti:

4.4. Helsinki, Kult

5.4. EST, Tallinna TMW Paavli Kultuurivabrik

23.4. IRL, Dublin Star Bar

24.4. IRL, Cork Crane Lane

26.4. GB, Lurgan House Gig

28.5. Kokkola, Kulttuurikorjaamo

29.5. Oulu, 45 Special

30.5. Alavus, Monkey Island

31.5. Muhos, Muhos-Kellari

13.6. Tampere, Finlayson soi / Laterna

14.6. Helsinki, G Livelab

The Moontwins - Night Times (cd & digi)

1 You Say You Love Me

2 Dress to Kill

3 All I Want Is You (tell me that it’s true)

4 No Sunshine Song

5 1000 Paper Birds

6 Space Boy

7 Big Silence

8 Underwear

9 King Size Bed

10 Time to Move

Sovitukset: The Moontwins & Kalle Vainio

Taiteellinen tuotanto: Kalle Vainio

Äänitys: PK Keränen & Kalle Vainio

Miksaus: PK Keränen & Leija Lautamaja

Masterointi: Louise Nipper / Soundscape Studio

Vinyl master: Virtalähde Mastering

Äänitetty Helsingissä vanhassa metsästysmajassa vuosina 2024-2025.

VINYYLI:

Sadder than Sad recorded by Aku Rannila, mixed and mastered by Léo Fourastié.

Valokuvat: Ville Malja

Kannen suunnittelu: Jimmy Träskelin

Logo & art: Tero Jussila

The Moontwins:

PK Keränen - laulu, kitarat, jalkarumpu, perkussiot

Leija Lautamaja - haitari, laulu, perkussiot, mandoliini