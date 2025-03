Kannanotto: Hallitus leikkaa terveydenhuollon osaamisesta

Petteri Orpon hallitus julkaisi torstaina 27.3. listan toimista, joilla se kohdentaa uudelleen osaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon aiemmin kohdennetuista säästöistä. Hallitus ilmoittaa uutena toimena vähentävänsä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sote-henkilöstön erikoistumiskoulutukseen maksettavia korvauksia kertaluontoisesti 15 miljoonalla eurolla vuonna 2026.

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry:n (NLY) puheenjohtaja, akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri Lauri Heiskanen on leikkauspäätöksestä tyrmistynyt. Heiskanen huomauttaa, että leikkaus vaikuttaa kohdistuvan myös erikoislääkärikoulutukseen.

“Koulutuksesta leikkaaminen tulee johtamaan siihen, että erikoislääkäripula on tulevaisuudessa ennakoituakin hankalampi. Tämä on räikeässä ristiriidassa sen kanssa, että hallitus on aikaisemmin ollut huolissaan osaavan sote-työvoiman ja erityisesti lääkärien riittävyydestä työmarkkinoilla”, Heiskanen toteaa.

Heiskasen mukaan hallituksen säästöpäätös on erityisen tuhoisa siksi, että se vie edellytyksiä tehdä vaikuttavaa terveydenhuoltoa tulevaisuudessa.

NLY:n mukaan erikoistumiskoulutukseen kohdistuva leikkaus on myös potilasturvallisuudesta leikkaamista. Jälkimmäisen kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää myös hyvinvointialueiden kustannusten kasvun hillitsemisen vuoksi, kuten Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuskin on hiljattain todennut. (1)

“Osaaminen on sosiaali- ja terveydenhuollon tärkein pääoma ja perusta sille, että sotessa tehdään oikeita asioita. Osaamisesta leikkaaminen leikkaa tulevaisuuden suomalaisten hoidon laadusta ja lisää kustannuksia”, Heiskanen sanoo.

NLY:n Heiskasen mukaan on myöskin epäselvää, miten leikkaus olisi tarkoitus hyvinvointialueilla käytännössä toteuttaa. Hyvinvointialueille maksetuilla korvauksilla on katettu se osa erikoistumiskoulutuksessa olevien lääkärien palkkakustannuksista, mikä menee menee kouluttautumiseen potilastyön ohella. Hyvinvointialueille maksetut korvaukset eivät tälläkään hetkellä kata kuin pienen osan erikoistumiseen liittyvistä kustannuksista. Erikoistuvien lääkärien kokemuksen mukaan koulutuksiin pääseminen on jo vaikeutunut hyvinvointialueiden säästöjen myötä.

Irtisanovatko hyvinvointialueet nyt leikkauksen summaa vastaavan osuuden erikoistuvista lääkäreistä”, Heiskanen kysyy. “Vai jäävätkö erikoistuvat lääkärit vuonna 2026 työn ohessa ilman koulutuksia ja tämän myötä valmistuminen erikoislääkäriksikin viivästyy”, hän pohtii.





