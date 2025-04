Huippusuositun ruokakirjailijan uutuus Eka ruokakirja innostaa lapset ja nuoret kokkaamaan

KUTSU: Kakkukatri-kirjan julkistus- ja maistelutilaisuus 20.3.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. 4.3.2025 10:04:31 EET | Kutsu

Katri Ratia-Mattinen on jakanut leivontareseptejä KakkuKatri blogissa ja somekanavillaan jo vuodesta 2008 alkaen. Vuosien mittaan Katri on kehitellyt reseptejä omassa leipomossaan ja jakanut oppejaan leivontakursseilla, ja nyt hän on julkaisemassa ensimmäisen oman leivontakirjansa.