Anvol laajentaa 30-vuotista yhteistyötään Hasbron kanssa Suomeen

Tämä avaa uuden jännittävän luvun yli 30 vuotta kestäneessä ja menestyksekkäässä kumppanuudessa Baltian alueella.

”Olemme erittäin iloisia yhteistyön laajentumisesta Suomeen”, kertoo Anvolin toimitusjohtaja Stanislav Nemko. ”Yhteinen sitoutumisemme laatuun ja innovaatioihin on aina ollut kumppanuutemme kulmakivi. Odotamme innolla Hasbron erinomaisten tuotteiden tuomista entistä lähemmäs suomalaisia perheitä.”

”Yhteistyömme Anvolin kanssa on ollut keskeinen tekijä Hasbron kasvussa Baltian alueella. Anvolin ammattitaito, syvällinen markkinatuntemus sekä intohimo brändejämme kohtaan antavat meille täyden luottamuksen heidän kykyynsä luoda Hasbrolle vahva asema myös Suomessa”, toteaa Holger Mies, Hasbron EMEA- ja Aasian globaaleista vientimarkkinoista vastaava kaupallinen johtaja.

Laajentuminen korostaa yhteistyön syventymistä sekä yhteistä tavoitetta tarjota laadukkaita ja mukaansatempaavia leikkikokemuksia lapsille ja perheille kaikkialla Suomessa.

Tietoja Anvolista

Anvol on vuonna 1995 Tallinnassa, Virossa perustettu perheyritys, joka on erikoistunut lelujen ja lasten tuotteiden jakeluun sekä vähittäismyyntiin. Yritys toimii Baltian alueella, Georgiassa ja Uzbekistanissa. Anvolin pääkonttori ja tärkein logistiikkakeskus sijaitsevat lähellä Tallinnaa, mikä varmistaa tehokkaan tavaravirtojen hallinnan. Anvol työllistää yli 500 henkilöä, ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa.

Tietoja Hasbrosta

Hasbro on johtava peli-, IP- ja leluyhtiö, jonka missiona on tuottaa iloa ja yhteisöllisyyttä leikin kautta. Yli 100 vuoden kokemuksellaan Hasbro tarjoaa innovatiivisia leikkikokemuksia ja tavoittaa yli 500 miljoonaa lasta, perhettä ja fania ympäri maailmaa fyysisten ja digitaalisten pelien, videopelien, lelujen, lisensoitujen kuluttajatuotteiden, elokuvien, televisio-ohjelmien ja paikkasidonnaisten viihde-elämysten avulla.