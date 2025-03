Fennian pitkäaikaisia omistaja-asiakkaita palkitaan Asiakasvuosialennuksella – Hanna Hartikainen aloitti uutena toimitusjohtajana

Fennian vakuutusmaksut kasvoivat hieman edellisen vuoteen verrattuna ennen omistaja-asiakkaille jaettavan Asiakasvuosialennuksen huomioimista. Fennia maksoi asiakkailleen viime vuoden alussa lanseerattua Asiakasvuosialennusta

41,5 miljoonaa euroa vuonna 2024.

– Asiakasvuosialennus on meidän tapamme palkita uskollisia asiakkaitamme pitkistä asiakassuhteista. Tavoitteenamme on jakaa omistaja-asiakkaillemme Asiakasvuosialennuksen kautta sitä taloudellista tulosta, joka meille toiminnastamme kertyy, maaliskuun 2025 alussa aloittanut Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.

Asiakasvuosialennuksen, aktiivisen asiakastyön ja toiminnan kehittämisen johdosta Fennian yritysasiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2024. Erityisen hyvin Fennia menestyi työtapaturmavakuuttamisessa, jota voidaan pitää yhtenä keskeisenä kilpailukyvyn mittarina yritysvakuuttamisessa. Kotitalousasiakkaissa asiakasmäärän kehitys kääntyi vuoden aikana kasvu-uralle.

– Asiakaskokemus on toimintamme keskiössä ja tavoitteenamme on, että palveluitamme ja tuotteitamme leimaavat selkeys, helppous ja sujuvuus. Meille on tärkeää, että vakuutus vastaa asiakkaamme tarpeita ja hän ymmärtää vakuutuksensa sisällön, Hartikainen sanoo.

Asioinnin sujuvuus on ollut kuluvana vuonna yleisesti hyvällä tasolla. Fennia on uudistanut asiakaskokemuksensa mittaamista ja analysointia kuunnellakseen omistaja-asiakkaidensa palautetta entistä paremmin.

– Tavoitteenamme on ymmärtää, millaisena asiakkaamme meidät kokevat. Samalla tahdomme varmistua, että kehitymme oikeaan suuntaan.

Hartikainen muistuttaa, että erinomainen asiakaskokemus lähtee aina ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä. Asiakaskokemuksen ohella myös henkilöstökokemuksen kehittäminen on toiminnan keskiössä.

– Tavoitteemme on luoda yhtenäisesti johdettua, työn ja vapaa-ajan tasapainoa vaalivaa kulttuuria, jossa jokainen pääsee kehittämään osaamistaan jatkuvan oppimisen myötä. Tulevaisuudessa teemme sujuvaa ja mielekästä asiantuntijatyötä uusien teknologioiden tukemana, Hartikainen jatkaa.

Korvauskuluissa korostuivat alkuvuoden haastavat sääolosuhteet

Fennian korvauskuluissa korostuivat erityisesti alkuvuoden haastavat sääolosuhteet, jotka aiheuttivat poikkeuksellisen paljon tapaturmia sekä omaisuus- ja ajoneuvovahinkoja.

– Alkuvuosi oli historiallisesta näkökulmasta poikkeuksellinen, mutta ilmastonmuutoksen edetessä on mahdollista, että kyseessä on uusi normaali sääolojen suhteen. Vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla vahinkokehitys normalisoitui ja toteutui ennusteidemme mukaisesti, Hartikainen sanoo.

Myös sairauskuluvakuutuksista on korvattu huomattavasti aiempaa enemmän hoitokuluja.

Hartikaisen mukaan sairaskuluvakuuttaminen suosio on kasvanut jatkuvasti ja sen käyttö on entistä yleisempää samalla, kun muun muassa terveyspalvelujen hinnat ovat nousseet nopeasti. Tämä selittää osaltaan henkilövakuuttamisen kasvaneita korvauskuluja. Kokonaisuudessaan korvauskulut kuitenkin vähentyivät edellisvuodesta.

Fennian toimintakuluissa näkyy vahvasti panostaminen liiketoiminnan ja IT-järjestelmän kehittämiseen.

– Järjestelmäuudistuksemme tulee kestämään vielä useita vuosia. Tavoitteemme on kehittyä vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme ja henkilöstömme tarpeita, toteaa Hartikainen.

Henkivakuutusliiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystään

Fennian tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian liiketoiminta jatkoi viime vuonna myönteistä kehitystään, ja vakuutusmaksutulo on kasvanut merkittävästi. Henki-Fennia osti Handelsbankenin henkivakuutusliiketoiminnan sisältäen sijoitus-, eläke- ja lainaturvavakuutukset. Kauppa toteutui joulukuun alussa.

– Handelsbankenin henkivakuutusliiketoiminnan oston myötä olemme vahvistaneet henkivakuutusliiketoimintamme kasvua, mikä auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja palveluja asiakkaillemme, Hartikainen sanoo.

Erinomainen sijoitusvuosi

Fennian sijoitusvuodesta muodostui kokonaisuudessaan erinomainen. Erityisesti osakesijoitukset tuottivat hyvin, kun osakemarkkinat amerikkalaisten yhtiöiden johdolla nousivat lähes koko vuoden.

Fennian korkosijoitukset tuottivat myös positiivisesti loppuvuoden korkojen noususta huolimatta, mikä tuki entisestään Fennian sijoitussalkun tuottoja. Kiinteistösijoitukset sen sijaan tuottivat negatiivisesti, kun muutamiin kohteisiin tehtiin arvonalennuksia heijastaen kiinteistömarkkinoiden heikkoa tilaa.

Fennia konsernin yhtiöiden vastuuvelan korkoriskiä on suojattu koko vuoden, joten korkoliikkeiden vaikutukset Fennian tulokseen ja vakavaraisuuteen ovat olleet vähäisiä.

Vastuullisuus on Fennian strategian ytimessä

Fennia on julkaissut toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä yhteydessä EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen, varmennetun kestävyysraportin. Fennia on mukana ensimmäisten eurooppalaisten yritysten joukossa raportoimassa vastuullisuustyöstään uuden kestävyysraportointisääntelyn mukaisesti.

Vuoden 2024 aikana Fennia on ottanut merkittäviä edistysaskeleita vastuullisuustyön kehittämisessä. Vastuullisuusohjelma tavoitteineen ja mittareineen on määritelty huomioiden toiminnalle olennaiset kestävyysseikat, ja toimenpiteet kohti tavoitteita on aloitettu. Tähän lukeutuu myös Pariisin sopimuksen mukaisten päästövähennystavoitteiden asettaminen Fennian omaa toimintaa koskien. Myös Fennian sijoitustoiminnalle asetettiin päästövähennystavoitteet.

– Visiomme on olla vetovoimaisin, vastuullinen Fennia, ja siksi vastuullisuus on yksi strategiamme keskeisistä fokusalueista. Olemme viime vuonna panostaneet vastuullisuustyön kehittämiseen strategia- ja liiketoimintalähtöisesti sekä sääntelynmukaisen kestävyysraportin tuottamiseen. Henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittäminen on myös vastuullisuustyömme keskiössä. Vastuullisuusohjelma tavoitteineen on osoitus sitoutumisestamme vastuulliseen toimintaan myös tulevaisuudessa, Hartikainen toteaa.

Hanna Hartikainen aloitti Fennian toimitusjohtajana

Hartikainen on aloittanut Fennian uutena toimitusjohtajana maaliskuun alussa. Väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut Manninen jatkaa roolissaan talousjohtajana (CFO) ja toimitusjohtajan sijaisena.

Hartikaisella on erittäin laaja kokemus finanssi- ja vakuutusalalta ja hän on työskennellyt aiemmin LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtajana, OP-Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtajana sekä lukuisissa muissa eri johtotehtävissä.

Fennialle hän tuo mukanaan vahvan vakuutusosaamisensa lisäksi kokemusta erityisesti muutosjohtamisesta.

– Meidän missiomme Fenniassa on olla olemassa elämää ja yrittämistä varten. Keskinäisenä toimijana meille on ensiarvoisen tärkeää huomioida asiakkaamme eli omistajamme, Hartikainen sanoo.

– Haluan kiittää Mika Mannista erinomaisesta ja esimerkillisestä johtamisesta. Fennia on hyvässä kunnossa ja kehitymme jatkuvasti, jotta voimme vastata tulevaisuudessa entistä paremmin omistaja-asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin, hän jatkaa.,