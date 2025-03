Superfinaali ratkoo liiganousun – merkittäviä uudistuksia F-liigan ja Inssi-Divarin sarjajärjestelmiin

Merkittävin ja näkyvin uudistus on Superfinaalin tuominen F-liigan ja Inssi-Divarin tasonmittaukseen. Jatkossa sekä miesten että naisten F-liigan runkosarjan viimeiseksi jäänyt putoaa suoraan sarjaporrasta alaspäin. Inssi-Divarin mestarit puolestaan nousevat suoraan F-liigaan. Voittajat ratkotaan Superfinaaleissa eli yksittäisissä ison panoksen otteluissa. Superfinaaleihin joukkueet selvittävät tiensä Inssi-Divarin pudotuspelien kautta.

– Uskon, että nyt tehdyt päätökset ovat strategiamme mukaisesti lajin suosion kasvun ja seurojen elinvoimaisuuden kannalta merkittäviä. Tähän kokonaisvaltaiseen kehitysprosessiin on käytetty satoja tunteja noin puolentoista vuoden aikana osallistaen, suunnitellen ja dokumentoiden. Seurojamme on kuunneltu laaja-alaisesti sekä myös muiden lajien asiantuntijoiden kanssa on sparrailtu, Salibandyliiton kilpailujohtaja Joni Toivola kommentoi ja jatkaa:

– Uudistuksen myötä runkosarjan jokaisen ottelun merkitys kasvaa niin F-liigassa kuin Inssi-Divarissa. Suora putoaminen merkitsee varmasti paljon ja tuo uuden kiinnostavuuden sarjoihin.

Superfinaali on tuttu käsite salibandyssä, sillä Suomessa salibandyliigan mestaruudet ratkottiin 2016–2018 Hartwall Arenalla pelatuissa Superfinaaleissa. Ruotsin, Tshekin ja Sveitsin salibandyn pääsarjoissa mestaruudet ratkotaan tänäkin päivänä yksittäisissä Superfinaali-otteluissa.

– F-liiga täyttää toukokuussa viisi vuotta ja siinä ajassa joukkuemäärät ovat asettuneet molemmissa sarjoissa 12:sta ja sarjajärjestelmää kehitetty yhdessä seurojen kanssa kiinnostavampaan suuntaan. F-liigan vuotuinen medianäkyvyys on historiansa korkeimmalla tasolla ja nyt tehdyt päätökset luovat erinomaiset lähtökohdat kasvattaa sarjan ja lajin kiinnostavuutta entisestään. Kiitos kuuluu kaikille niille tahoille, jotka ovat olleet osallisina vastuullisessa päätöksenteossa salibandyn pääsarjojen kehittämiseksi, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo.

F-liigan miesten sarjan runkosarjassa pelataan ensi kaudella 32 kierrosta. Tämä koostuu kaksinkertaisesta sarjasta, joka tuo 22 ottelua per joukkue. Runkosarjan sisällä pelataan kaksinkertainen sarja kahdessa kuuden joukkueen lohkossa – näistä kertyy kymmenen peliä lisää per joukkue. Kaikille joukkueille tulee runkosarjassa 16 koti- ja vierasottelua. Runkosarjasta etenee normaalisti kahdeksan parasta pudotuspeleihin, sarjan 11. karsii Inssi-Divarin Superfinaalin häviäjän kanssa ja 12. putoaa suoraan Inssi-Divariin.

F-liigan naisten sarjassa pelataan jatkossakin 22 ottelun runkosarja. Muutoksen tuo se, että sarjan 11. karsii alaspäin miesten F-liigan tavoin ja 12. putoaa suoraan Inssi-Divariin.

– F-liigan miesten sarjan ottelumäärä on puhuttanut lajipiireissä paljon. Tämä uusi 32 ottelun malli lisää kiinnostavuutta, mielenkiintoisia kamppailuita tulee lisää sekä kulut esimerkiksi liikkumisen suhteen pienenevät. Kaupallinen näkökulma on ollut yksi keskeinen ohjaava tekijä miksi emme lähteneet pelimäärää tiputtamaan konkreettisemmin, Toivola kertoo.

– Tämä on tietyllä tavalla uutta suomalaisessa urheilussa, että otteluita ei pelata kaikkia joukkueita vastaan samaa määrää ja, että sarjat ovat aidosti auki. Yksi meidän liiton kulmakivistä on ennakkoluulottomuus ja uskon, että näillä rohkeilla päätöksillä näytämme esimerkkiä myös muille lajeille.

Inssi-Divarissa pudotuspelit tekevät paluun. Nyt F-liiga-karsintojen muodossa pelattavat ratkaisupelit vaihtuvat malliin, jossa kahdeksan parasta sekä miehissä että naisissa pelaavat pudotuspelit. Miehissä puolivälierät ja välierät ovat paras viidestä -sarjoja ja naisissa paras kolmesta. Välierien voittajat etenevät Superfinaaliin taistelemaan sarjan mestaruudesta ja suorasta liiganoususta. Superfinaalien häviäjät pääsevät pelaamaan liigapaikasta vielä F-liigan 11. sijoittuneita joukkueita vastaan.

Pääsarjojen joukkuemäärät pysyvät ennallaan kaudella 2025–2026 eli miesten ja naisten F-liigassa pelaa 12 joukkuetta, miesten Inssi-Divarissa 14 ja naisten Inssi-Divarissa kymmenen. Naisten Inssi-Divarin joukkuemäärä kasvaa 12 joukkueeseen kaudelle 2026–2027.

– Läpi tämän kehitysprosessin on itselleni ollut selvää, että Inssi-Divariin tulee palauttaa pudotuspelit ja sarjan mestaruudesta pelaaminen. Divarin pudotuspelit pelattiin ja sarjan mestaruus ratkaistiin viimeksi kaudella 2020-21. Moni asia vaikuttaa tähän kokonaisuuteen ja niistä yksi oleellinen on aikataulutus. Superfinaali mahdollistaa finaalisarjan sijaan paremman aikataulun kevääksi, mutta kyllä asiaa tarkasteltiin enemmän kiinnostavuuden kannalta, Toivola sanoo.

– Ensi keväänä lajikansa tietää etukäteen koska Superfinaalit pelataan ja jolloin uudet miesten sekä naisten F-liigajoukkueet varmistuu. Uskon, että nämä ottelut eivät jätä ketään kylmäksi ja ovat varmasti kiinnostavia tuotteita niin kaupallisesti kuin pelillisesti, Toivola päättää.

Lisätiedot:

Joni Toivola

kilpailujohtaja, Salibandyliitto

050 5472578

joni.toivola@salibandy.fi