BLOGI | Hoito ei vastannut odotuksia - onko kyseessä potilasvahinko?

Kun potilas hakeutuu terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin, hänellä on yleensä oire, sairaus tai vamma, johon hän odottaa saavansa apua. Odotusarvo on, että hoito poistaa vaivan ja palauttaa terveyden – ehkä jopa parantaa tilannetta entisestään. Usein näin käykin. Aina lopputulos ei kuitenkaan vastaa toiveita.

Suomen korkeatasoiseen terveydenhuoltoon kohdistuu suuria odotuksia. Siksi on ymmärrettävää, että epäonnistunut hoitokokemus herättää helposti kysymyksiä – erityisesti silloin, kun toivottua apua ei saakaan tai tilanne pahenee. Mieleen voi hiipiä epäilys hoitovirheestä.

Kaikki hoidon ei-toivotut seuraukset eivät ole seurausta virheestä tai huolimattomuudesta. Terveydenhuoltoon liittyy väistämättömiä riskejä, eikä kaikkia sairauksia voida parantaa tai edes lievittää, vaikka hoito toteutettaisiin parhaalla mahdollisella ammattitaidolla. Silloin ei ole kyse potilasvahingosta, eikä korvaukseen ole oikeutta.

Potilasvakuutuksesta ei makseta korvausta esimerkiksi huonosta kohtelusta, pettymyksestä, resurssipulasta tai terveydenhuollon järjestämistavasta. Myös hoidon lopputuloksen vakavuus yksinään ei oikeuta korvaukseen. Korvattavuus edellyttää, että henkilövahinko täyttää jonkin potilasvakuutuslaissa säädetyistä perusteista.

Potilas tuntee parhaiten omat oireensa, mutta ei välttämättä pysty arvioimaan, menikö hoito lääketieteellisesti oikein. Epäselväksi voi jäädä, johtuiko huono lopputulos sairaudesta itsestään, annetusta hoidosta, viiveestä, hoidon puutteesta vai muista tekijöistä. Vain noin joka neljäs potilasvahinkoilmoitus johtaa korvauksiin, ja hylkäävä korvauspäätös voi vaikeassa elämäntilanteessa tuntua epäoikeudenmukaiselta.

Onneksi potilaan ei tarvitse jäädä yksin tilanteen kanssa. Mikäli epäilee hoitovirhettä, voi aina tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Keskus käsittelee kaikki Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon potilasvahinkoilmoitukset maksutta, puolueettomasti ja erillään hoitoprosessista.

Jokaisen ilmoituksen taustalla on pettymyksen aiheuttanut, aito kokemus, ja vaikka ilmoitus ei johtaisi korvaukseen, huoleen suhtaudutaan aina vakavasti. Korvausten maksamisessa on aina kyse siitä, täyttyvätkö potilasvakuutuslain korvausedellytykset. Jokainen ilmoitus on tärkeä: se mahdollistaa tapahtumien selvittämisen, ja voi parhaimmillaan johtaa terveydenhuollon toimintatapojen kehittämiseen.

Potilasvakuutus on lakisääteinen ja kattaa automaattisesti kaikki terveydenhuollon palvelut Suomessa. Ilman sitä potilaan olisi vaadittava korvausta suoraan vahingon aiheuttajalta, mikä voisi tarkoittaa raskasta ja kallista oikeusprosessia – ilman varmuutta lopputuloksesta.