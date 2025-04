”Asenteet aivorappeumasairauksia kohtaan ovat muuttumassa,” sanoo Nuori tutkija -palkittu Eino Solje

Eino Solje (s. 1990) on nuoresta iästään huolimatta yksi Suomen tunnetuimmista muistisairaustutkijoista.



Soljen johtamassa Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikössä tutkitaan aivosairauksia: ennaltaehkäisyä, mekanismeja, uusia lääkkeitä ja riskitekijöitä sekä terveiden aivojen toimintaa.

”Olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten tutkimus ja kliininen työ voivat täydentää toisiaan – potilaskohtaamiset auttavat tunnistamaan keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Toisaalta pyrin varmistamaan, että tutkimustulokset todella päätyvät hyödyttämään potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa.”

Soljen johtama tutkimusryhmä keskittyy varhain alkaviin muisti- ja aivorappeumasairauksiin. Ryhmä kehittää muun muassa parempia diagnostisia menetelmiä kliinisten aineistojen ja biomarkkerien avulla, jotta tulevaisuudessa aivosairaudet tunnistetaan ja havaitaan entistä aiemmin ja tarkemmin.



”Lisäksi selvitämme muistisairauksiin liittyviä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä yhteistyössä näiden alojen asiantuntijoiden kanssa.”

Soljen korostaa, että tutkijan on pystyttävä viestimään löydöksistään ymmärrettävästi niin tutkittaville kuin suurelle yleisölle.



”Olemme mielestäni onnistuneet tässä varsin hyvin. Se on osaltaan innostanut uusi vapaaehtoisia – terveitä ja sairastuneita – mukaan tutkimuksiin.”



Yksi tutkimusryhmän tärkeimmistä saavutuksista on, että suomalaiset kliiniset aineistot on saatu osaksi laajoja kansainvälisiä varhain alkavien ja epätyypillisten muistisairauksien tutkimuskonsortioita. Kotimaisen muistisairaustutkimuksen kannalta tämä on erityisen tärkeää:



”Jos suomalaiset potilaat eivät ole mukana, löydökset eivät välttämättä tarjoa ratkaisuja meidän väestömme erityispiirteisiin”, Solje selventää.

Työ lupaavien vainujen parissa jatkuu



Tutkijana Eino Solje saa iloa hetkistä, jolloin aavistus merkittävästä löydöksestä herää. Valtaosa ”vainuista” ei lopulta johda mihinkään, mutta toisinaan ne vievät tieteellisten läpimurtojen äärelle.



”Tälläkin hetkellä työskentelemme parin lupaavan vainun parissa – aika näyttää, mitä niistä seuraa!”



Parhaassa tapauksessa tutkimustulokset siirtyvät arkeen nopeasti ja vaikuttavasti. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu. Silti tutkijan on jaksettava puurtaa pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti.

”Nuoren tutkijan palkinto kannustaa jatkamaan ja muistuttaa, että tutkimusaiheemme on myös muiden mielestä tärkeä ja ajankohtainen. On hienoa nähdä, että aihe, johon on aiemmin liittynyt stigmaa, saa nyt tällaista tunnustusta. Asenteet aivorappeumasairauksia kohtaan ovat muuttumassa.”

Eino Solje