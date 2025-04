Vuoden dosentti 2025 on Esko M. Laine

Dosentti Laine on erittäin ansioitunut ja pidetty opettaja sekä kysytty esitelmöitsijä ja oivallinen tieteen popularisoija. Teologian opiskelijoiden tiedekuntayhdistys (TYT) valitsi Esko Laineen vuoden opettajaksi helmikuussa 2025. Esko Laine on saanut innostuneisuudellaan ja kannustamisellaan paljon uusia opiskelijoita kirkkohistorian pariin. Alalle, jota pidetään usein tylsänä ja vanhanaikaisena.

Esko Laine pitää tärkeänä opiskelijoiden integroimista tiedeyhteisöön jo ensimmäisestä opintovuodesta alkaen. Tähän hän pyrkii tekemällä opetustaan eläväksi opintomatkojen ja retkien muodossa, samoin kuin kohtaamalla opiskelijat henkilökohtaisesti. Laine myös kansainvälistää opiskelijoita liittämällä opetukseensa tutustumismatkoja historiallisiin kohteisiin. Tänä vuonna hän vie opiskelijat Saksaan.

Esko Laineen erityisalaa on Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria. Tutkimusurallaan Esko Laine on keskittynyt 1600- ja 1700-lukujen historiaan. Hänen tuotannossaan on yhteiskunnallisesti merkittäviä julkaisuja esimerkiksi kirkollisen kansanopetuksen kehittymisestä Suomen koulujärjestelmän esivaiheena ja tiedon rakentumisesta uskonnollisen kirjallisuuden välittämänä. Laine on työskennellyt kirkkohistorian assistenttina ja yliopistonlehtorina. Suuren osan työurastaan hän on toiminut pappina Malmin seurakunnassa Helsingissä. Tällä hetkellä hän toimii määräaikaisena yliopistonlehtorina.

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys ry.:n (HYDY) hallitus valitsee Vuoden dosentin vuosittain tiedekuntien ja erillislaitosten esitysten perusteella. Vuoden dosentin valinnan pääkriteereinä ovat dosentin ansiokas toiminta Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä sekä niiden edistäminen merkittävällä tavalla. Erityisesti otetaan huomioon, jos ehdokas on edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta yhteiskunnassa tai toiminut ansiokkaasti yhteiskunnan eri sektoreilla tai toiminut esimerkillisellä tavalla Helsingin yliopiston tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edustajana ja edistänyt oman tieteenalansa tuntemusta kansainvälisellä tasolla.

Suomessa on kaikkiaan noin 10 000 dosenttia, joista Helsingin yliopistossa 4400. Vuosittain uusia dosentteja nimitetään Helsingin yliopistossa noin 180. Dosentin arvo on osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen.